Frauenstadträtin Kathrin Gaal startet Kampagne #keinegewaltgegenfrauen

Gaal: „Wir setzen ein klares Zeichen für Frauen und gegen Gewalt!“

Wien (OTS) - „Gewalt an Frauen hat in unserer Stadt, in unserem Wien, keinen Platz und ist niemals zu dulden. Jede Gewalttat an einer Frau ist eine zu viel“, so Frauenstadträtin Kathrin Gaal. „Wir wollen allen, die sich klar positionieren wollen, Raum und eine Plattform bieten. Wir setzen ein klares Zeichen für Frauen und gegen Gewalt.“ Der Hashtag #keinegewaltgegenfrauen schafft eine Plattform für all jene, die klar Stellung beziehen wollen.

„Das Problem männlicher Gewalt gegen Frauen müssen wir ernst nehmen und angehen. Ein Schritt ist hier, dieses Problem in die Öffentlichkeit zu rücken“, so Gaal. Das tun wir mit dem Hashtag #keinegewaltgegenfrauen

Unterstützung für Frauen in Notsituationen

In Wien gibt es ein dichtes Netz für Frauen, die in Notsituationen sind. Der 24-Stunden Frauennotruf der Stadt Wien bietet rasch und unkompliziert Unterstützung an. Mehr als 9.000 Beratungen – telefonisch, per E-Mail und persönlich – gab es allein im Jahr 2018. Im Durchschnitt finden 25 Beratungen pro Tag statt.

In den Wiener Frauenhäusern gibt es schnell und anonym Hilfe. Derzeit gibt es 175 Plätze in vier Frauenhäusern. Ab 2020 bauen wir ein fünftes Frauenhaus mit weiteren 50 Plätzen. Damit sollen 2022 insgesamt 225 Plätze in fünf Frauenhäusern zur Verfügung stehen.

24-Stunden-Frauennotruf der Stadt Wien: 01/71719

Frauenhaus-Notruf: 05 77 22

