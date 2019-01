AVISO, 28.1.19: Alexander Van der Bellen empfängt Fayez Mustafa Al-Sarraj in Österreich

Wien (OTS) - Bundespräsident Dr. Alexander Van der Bellen wird am Montag, 28. Jänner 2019 den Präsidenten des Präsidialrats des Ministerrats der Regierung der Nationalen Übereinstimmung des Staates Libyen zu einem offiziellen Arbeitsbesuch in Österreich empfangen.

Die Begrüßung mit militärischen Ehren wird um 14.15 Uhr im Inneren Burghof erfolgen. Es sind ein Fotopoint und ein Gespräch der beiden Staatsoberhäupter im Beisein der Delegationen geplant. Anschließend ist um 15.15 Uhr ein Pressegespräch der beiden Staatsoberhäupter in der Präsidentschaftskanzlei vorgesehen.

Die Teilnahme an den Medienterminen ist nur nach vorheriger Online-Akkreditierung beim Bundespressedienst möglich. Die Online-Akkreditierung können Sie ab sofort online auf der Webseite des Bundeskanzleramtes www.bundeskanzleramt.at/akkreditierung durchführen.

