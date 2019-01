„Tierische Rätseltour“ im Rahmen des wienXtra-Ferienspiels: Die Semesterferien im NHM Wien

Von Mittwoch, den 06. bis Samstag, den 09. Februar 2019, gehen Kinder im Alter von sechs bis elf Jahren auf eine spannende Rätseltour im Naturhistorischen Museum Wien.

Wien (OTS) - Bei der Tour durch das Museum werden Tiere und deren Besonderheiten entdeckt: Das Suchen und Finden der Tiere sowie die Zuordnung von Merkmalen und Eigenschaften lässt die Exponate der Schausammlung lebendig werden. Die Kinder erwarten unter anderem Begegnungen mit einer Riesenseespinne, Haien, Pinguinen, dem Wolf und dem Eisbären sowie einem Tiger.

All diese Tiere haben eine Fülle von Merkmalen und Eigenschaften, die dem Ausstellungsstück nicht immer auf den ersten Blick anzusehen sind: Lebt dieses Tier im Süßwasser oder Meer? Legt es Eier? Was frisst es? Und schläft es bei Nacht oder am Tag? Diese und andere Eigenschaften sollen den Kindern auf spielerische Weise vermittelt werden. Im Mittelpunkt stehen die Objekte der zoologischen Ausstellung; sie laden ein zum Beobachten, Weiterdenken und Kombinieren. Das Auffinden der Tiere und die Lösung der Rätsel fördern eine aktive Auseinandersetzung mit den Objekten in der Schausammlung.

Mit Fotos und einem Museumsplan ausgestattet, begeben sich die Kinder auf die Suche nach neun ausgewählten Objekten. Nachdem die entsprechenden Tiere gefunden wurden, gilt es, auf die richtigen Lösungen zu kommen und die Eigenschaften der Tiere zu erkennen. An Lösungsstationen in der Ausstellung können die Kinder mit Hilfe der Vermittlerinnen und Vermittler die Rätselbögen auswerten und offene Fragen besprechen.

Bei der letzten Station können die Rätseltour-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer eines der Tiere, das ihnen begegnet ist, basteln.

Startzeiten: 9:30 bis 11:00 und 14:00 bis 15:30 Uhr (durchgehend)

Dauer des Programms: ca. 1,5 Stunden

Keine Anmeldung erforderlich, Gruppen bitten wir um Vormerkung unter 01/52177-335, anmeldung @ nhm-wien.ac.at

Eintritt und Führung mit Ferienspielpass für Kinder frei, 1 erwachsene Begleitpersonen: 6 Euro, jede weitere Begleitperson: 12 Euro (Eintritt), 16 Euro (Eintritt + Programm)

