Casali mit neuer TV-Kampagne: Wir sind alle auf Casali

Casali Schoko-Banane und Rum-Kokos sind zurück auf der Insel

Wien (OTS) - Wer kennt ihn nicht, den klassischen Casali Rum-Kokos „Bauchnabel“-Werbespot mit der Inselschönheit, die unter der karibischen Sonne die Rum-Kugeln am Strand genießt? Der Spot hat in Österreich fast schon Kultstatus. Casali greift 2019 das Konzept des bekannten Werbespots auf und interpretiert ihn neu.

Im Mittelpunkt der Handlung: Eine hübsche Frau am Strand und zwei Jungs auf einer Liege unweit daneben. Eine Situation, wie wir sie alle sicher schon einmal erlebt haben. Ein Blick, ein Flirt und eine überraschende Wendung – das ist in Kürze die Story eines Films, in dem die Casali Produkte Original Schoko-Bananen und Rum-Kokos-Dragees im Zentrum des Geschehens stehen. Auf lustige Weise werden die Produkte als Eisbrecher zwischen den Darstellern in der Sonne Floridas in Szene gesetzt. Resultat: Ein smarter, emotional angelegter Film, der uns eine glaubwürdige und humorvolle Geschichte und jede Menge Unterhaltung liefert. Dabei soll die Exotik und Charakteristik beider Produkte gemeinsam inszeniert werden und das Bewusstsein für die Marke Casali nachhaltig gestärkt werden. „Casali steht für exotische Lebensfreude. Mit diesem Spot haben wir eine eigene, verbindende Lebenswelt für Casali und die zwei starken Produktmarken Schokobanane und Rum Kokos geschaffen. Und der zweideutige Slogan „Wir sind alle auf Casali“ verweist sowohl auf den besonderen Genuss wie auch auf die Lebenswelt der karibischen Insel hin “, so Mag. Ulf Schöttl, Marketingleiter Manner über die neue Casali Kampagne.

Tropischen Genuss und Insel-Feeling pur verspricht die reichweitenstarke TV-Dachkampagne, die in Österreich, Slowenien und Rumänien ab Ende Jänner 2019 zu sehen ist. Gesamt sind 1.300 TV-Spots der zwei Versionen (21 und 15 Sekunden) für 2019 geplant. Verantwortlich auf Agenturseite ist die Casali Werbeagentur Wirz.

