Lkw-Kettenpflicht auf zwei Bergstraßen und eine Straßensperre

In einzelnen Regionen Bodennebel und Glätte möglich

St. Pölten (OTS/NLK) - Die Fahrbahnen der Straßen in Niederösterreich sind heute, Dienstag, überwiegend trocken bis salznass, in höheren Lagen ab ca. 500 Metern gibt es im Waldviertel, Mostviertel und Industrieviertel abschnittsweise gestreute Schneefahrbahnen. Im Raum Bruck an der Leitha muss teilweise an exponierten Stellen mit Glätte gerechnet werden. Die Temperaturen beliefen sich heute am Morgen auf zwischen -19 Grad in Lilienfeld und -5 Grad in Haag und St. Peter in der Au.

Kettenpflicht für Fahrzeuge ab 7,5 Tonnen gibt es auf der L 175 von Trattenbach bis zur Landesgrenze und auf der L 135 am Preiner Gscheid. Gesperrt ist aktuell die L 7189 zwischen Gerersdorf und Braunegg aufgrund von Baumbruch. Abschnittsweise kann es auch heute im Raum Bruck an der Leitha und Laa an der Thaya zu Bodennebel mit Sichtweiten zwischen 70 und 100 Metern kommen.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst unter 02742/9005-60262 und E-Mail winterdienststelle @ noel.gv.at.

