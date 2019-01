FP-Kohlbauer: Mariahilfs-Bezirksvorsteher wird als größter Parkplatzdieb in die Geschichte eingehen

Grüne treiben Mariahilfs-Bezirkschef SP-Rumelhart vor sich her

Wien (OTS) - In der morgigen Mariahilf-Ausgabe der Bezirkszeitung wird über die aktuelle Parkplatzvernichtungsnovelle der Grünen berichtet. An allen möglichen Standorten in Mariahilf beantragen die Grünen in der Bezirksvertretung neue Fahrradabstellanlagen. Diese Anträge sind ausschließlich so formuliert, dass diese Anlagen auf Kosten von PKW-Stellplätzen errichtet werden.

„Angesichts dieses enormen Parkplatzraubes könnte man glauben, dass die Grünen den Bezirkschef stellen. Dem ist jedoch nicht so. Die SPÖ und ihr Bezirksvorsteher Markus Rumelhart machen sich zum Handlanger der von Autofahrer-Hass getriebenen Grünen und lassen sich mit unzähligen Parkplatz-vernichtenden Projekten regelrecht vor sich hertreiben“ erklärt der gf. FPÖ Bezirksparteiobmann, LAbg. Leo Kohlbauer.

Besonders spannend liest sich in diesem Zusammenhang auch der von den Grünen veröffentlichte Jahresrück- und Ausblick. So wurden alle Wünsche der Grünen im vergangen Jahr auf Kosten der Autofahrer umgesetzt. „So muss man auch davon ausgehen, dass die für 2019 angekündigten Projekte wie die Lückenschließung des Fahrradweges auf der Parkspur der linken Wienzeile auf Höhe des Naschmarktes oder Verkehrsberuhigungen, verbunden mit einen umfangreichen Parkplatzraub, bereits ausgedealt sind und der Bezirksvorsteher die Hose bereits komplett heruntergelassen hat“ ärgert sich Kohlbauer über die rot-grüne Packelei über die Köpfe der Bevölkerung hinweg.

„Der Bezirksvorsteher droht, durch die Grünen als größter Parkplatzräuber in Mariahilfs Bezirksgeschichte einzugehen“, kritisiert Kohlbauer abschließend.

