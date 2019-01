Parkraum-Überwachungsorgan bedroht: Festnahme

Wien (OTS) - Datum: 21.01.2019

Uhrzeit: 09:50 Uhr

Adresse: 12., Kundratstraße

Gestern wurde ein Organ der Wiener Parkraumüberwachungsgruppe (PÜG) im Rahmen seiner Tätigkeit von einem Beanstandeten (23, Österreich) mit einem Hammer bedroht. Der 23-Jährige hatte zuvor seinen Wagen im Halteverbot abgestellt, worauf-hin der Mitarbeiter der Parkraumüberwachung den Lenker zur Entfernung des Fahrzeuges aus dem Halteverbot aufforderte. Anstatt der Weisung Folge zu leisten, beschimpfte der 23-Jährige den Beamten, holte einen Hammer aus dem Wagen und drohte, ihn damit zu „erschlagen“.

Das PÜG-Organ verständigte in Folge die Polizei, die am Vorfallsort ebenfalls von dem 23-Jährigen beschimpft wurde. Wegen des aggressiven Verhaltens der Person legten die Polizisten zunächst mehrere verwaltungsrechtliche Anzeigen gegen den Mann. Aufgrund der zuvor gesetzten Handlungen gegen den Parkraum-Überwacher sprachen die Polizisten die Festnahme wegen Widerstandes gegen die Staatsgewalt aus. Er wurde in Folge auf freiem Fuße angezeigt. Der PÜG-Beamte wurde bei dem Vorfall nicht verletzt.

