Der KFZ Ersatzteilhandel im Wandel der Zeit – Zukunftsperspektiven im digitalen Zeitalter

Umbruch im Teilehandel

Wien, (OTS) - KommR Ing. Wolfgang Dytrich, Vorsitzender im Fachausschuss „Ersatzteilhandel“ im Bundesgremium des Fahrzeughandels: „Die derzeit gelebten Überlegungen zukünftig keine Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren mehr zuzulassen und die Vision ab 2050 einen emissionsfreien Straßenverkehr zu erreichen, sind noch mit vielen Fragezeichen besetzt. Es muss auch weiterhin eine unbeschränkte Weiterverwendung von gekauften Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren für Fahrzeugbesitzer, die Werkstätten und für den freien Teilehandel geben. Nur so kann für Werkstätten und dem Ersatzteilhandel eine „weiche Landung“ in eine emissionsärmere Zukunft gelingen.

Das Bundesgremium des Fahrzeughandels wird gemeinsam mit dem Verband der freien Teilehändler (VFT) und der Europäischen Interessensvertretung FIGIEFA sich auch weiterhin stark dafür einsetzen, dass der Teilehandel auch im digitalen Zeitalter in einem fairen Wettbewerb sowohl die freien Werkstätten als auch die markengebunden Werkstätten betreuen kann.

VFT – Verband der freien Kfz-Teile-Fachhändler unter neuer Führung

Walter Birner ist neuer Obmann des Verbandes der freien Kfz-Teile-Fachhändler (VFT).

In seinem Team finden sich neue und junge Kräfte (Klaus Hölbling, Brigitte Holzweber, Roland Zacha, Josef Kreuzberger, Burak Eren und Jörg Neimcke), die sich mit den Zukunftsthemen der Branche beschäftigen werden. Alle JUNGEN, die schon Betriebe übernommen haben oder sich auf eine Führungsaufgabe vorbereiten wollen, sind herzlich eingeladen mitzuarbeiten. Jörg Neimcke leitet die Jugendgruppe bereits beim Deutschen GVA und wird seine Erfahrungen mit den Österreichischen JUNGEN teilen.

Ebenso sind erfahrene Branchenkenner (Axel Frödrich, Roland Hausstätter, Andreas Rappold, Bernhard und Roland Dworak) im Team. Erfahrung bringt auch der langjährige Eurotax Chef Erich Pomassl mit, der die Rolle des Generalsekretärs übernimmt.

Im Februar wird es den ersten Workshop der VFT Führungsmannschaft geben, um das Arbeitsprogramm für 2019 und 2020 zu definieren. „Unser Ziel ist es, alle freien Österreichischen Kfz Teile Händler mit an Bord zu nehmen. Wir wollen ihr Sprachrohr für eine erfolgreiche Zukunft sein“, so Walter Birner, der sich seit 2018 auch im Europäischen Board der FIGIEFA engagiert.

Nach der Kammerwahl 2020 wird sich Walter Birner als Obmann des Berufszweiges der Ersatzteile bewerben.

FIGIEFA – Interessenvertreter in Brüssel des freien Ersatzteilhandels

Der FIGIEFA (Europäischer Dachverband der freie Kfz Teile Händler) Präsident Hartmut Röhl informierte in Salzburg die Vertreter des Ersatzteilhandels über die aktuellsten Entwicklungen in Brüssel.

Das beherrschende Thema für den freien Teilehandel ist der freie Zugang zu den in den Fahrzeugen produzierten Live Daten. Nur wer Zugang zu diesen Daten hat, kann weiter seine Geschäfte betreiben oder mit neuen Ideen am Markt erfolgreich sein. Daher fordert eine breite Allianz von Europäischen Verbänden (Händler, Werkstätten, Pannendienste, Versicherung, Leasing, Fuhrpark, Datenanbieter, Werkstattausrüster etc.) unter dem Dach der AFCAR diesen direkten Zugang zu den Fahrzeugdaten. Nur der Fahrzeugbesitzer darf entscheiden, an wen er welche Daten aus seinem Auto für welche Zwecke zur Verfügung stellen will.

Aktuell erfolgen in Brüssel Anwendungsfall Studien, ob über die von den Fahrzeugherstellern angebotenen Datenzugangsmöglichkeiten, Fahrzeug Live Tests durchgeführt werden können, z.B. Zustandsdiagnose für die Werkstätten, für Versicherung erforderliche Daten für fahrabhängige Versicherungsmodelle verfügbar sind, bzw. ob Betreiber von E -Ladestationen, die in der Region fahrenden Autos entsprechend ihres Ladestatus ansprechen können.

Ein direkter und sicherer Zugang zu den Fahrzeug Live Daten ist technisch gelöst. Es hängt von den Europäischen Gesetzgebern ab, die Fahrzeughersteller zu verpflichten, diese Datenübermittlung im Sinne eines fairen Wettbewerbes zu ermöglichen.

Rückfragen & Kontakt:

KommR Ing. Wolfgang Dytrich,

Vorsitzender im Fachausschuss „Ersatzteilhandel“ im Bundesgremium des Fahrzeughandels

w.dytrich @ gmail.com

Tel. 0043 / 664 / 405 32 10



Mag. Walter Birner

Obmann VFT (Verband der freien Kfz-Teile-Fachhändler)

walter.birner @ birner.at

Tel. 0043 / 664 / 24 29 528