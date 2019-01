Mädchenanteil in technischen Lehrberufen deutlich gestiegen

Metalltechnikerin unter den Top-Lehrberufen von Mädchen

Wien (OTS) - „In den technischen Lehrberufen gibt es einen sehr deutlichen Aufwärtstrend beim Mädchenanteil, wenngleich natürlich das Niveau aus Sicht der Wirtschaft deutlich steigen muss“, so Alfred Freundlinger, stv. Leiter der Bildungspolitischen Abteilung der WKÖ. Im Zeitraum 2008 – 2018 erhöhte sich der Mädchenanteil im Lehrberuf Chemieverfahrenstechnik um 117% auf einen Anteil von derzeit 16,5%. Im Lehrberuf Metalltechnik kam es mit einer Steigerung um 95% beinahe zu einer Verdoppelung. „Heuer fand sich in der Lehrlingsstatistik mit der Metalltechnikerin erstmals ein technischer Beruf unter den Top-Ten-Berufen der Mädchen. Die Tendenz zeigt nach oben, den Mädchenanteil in technischen Branchen zu verbessern“, so Freundlinger.

Fördermaßnahmen, um Mädchen und Frauen für technische Berufe zu interessieren, müssen möglichst frühzeitig, also bereits im Kindergarten, ansetzen. Deshalb fordert die WKÖ im Rahmen der Bildungsoffensive unter anderem Spürnasen-Kindergärten in ganz Österreich und setzt auf eine MINT-Offensive in den Schulen. Der Gedanke der Frühförderung steht im Vordergrund, gleichzeitig wird die Wissbegierde und das Interesse der Kinder, insbesondere auch der Mädchen, an naturwissenschaftlichen, technischen und IT-Themen gefördert.

Ein weiteres Ziel ist es, Wirtschafts- und Finanzwissen sowie unternehmerische Bildung auf allen Bildungsstufen zu verankern. Dadurch sollen mehr junge Menschen, im Speziellen Mädchen und Frauen, zu entsprechenden Ausbildungen und beruflichen Tätigkeiten motiviert. (PWK032/FS)

