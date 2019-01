Walter Ruck: Othmar Karas ist Vorkämpfer für Steuergerechtigkeit in Europa

Erfahrener Europaexperte und unternehmerische Kompetenz „wichtiger denn je“

Wien (OTS) - „Mit Othmar Karas haben wir nicht nur einen erfahrenen Europaexperten, sondern auch einen Vorkämpfer für internationale Steuergerechtigkeit an der Spitze der ÖVP Wahlliste für die kommende EU-Wahl. Zusammen mit den Unternehmerinnen Angelika Winzig und Barbara Thaler wird die Stimme der heimischen Selbstständigen in Brüssel und Straßburg laut und deutlich vernommen werden“, zeigt sich Walter Ruck, Obmann des Wiener Wirtschaftsbundes und Präsident der Wirtschaftskammer Wien, von der heute präsentierten ÖVP-Kandidatenliste für die Europawahl im Mai überzeugt.

Auf die erhoffte inhaltliche Themensetzung angesprochen, sagt Ruck deutlich: „Es ist notwendig, den unfairen Wettbewerb zwischen unseren heimischen Betrieben auf der einen Seite sowie ausländischen Pfuschern und globalen, digitalen Konzernen andererseits, klar zu thematisieren. Es ist nun wichtiger denn je, dass wir diese Diskussionen führen und gemeinsam an europäischen Lösungen arbeiten. Der von der österreichischen Bundesregierung erst kürzlich präsentierte nationale Vorstoß zur Steuergerechtigkeit ist ein erster, wichtiger Schritt in diesem Bereich. Jetzt müssen weitere, wie etwa die steuerliche Gleichstellung im Bereich der ‚digitalen Betriebsstätte‘, auf europäischer Ebene folgen“, so Ruck abschließend.

