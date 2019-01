Next Stop: die Marc Cain Fashion Show in Berlin (FOTO)

Bodelshausen (ots) - "Meet you at the train station" - unter diesem Motto wurde bei der Marc Cain Fashion Show in Berlin die urbane Bahnhofsatmosphäre perfekt widergespiegelt. Personen mit unterschiedlichen Reisezielen treffen hier aufeinander. So verschieden wie die Situationen, sind auch die Looks der Marc Cain Kollektionen.

Der Bahnhof ist ein pulsierender Ort zufälliger Begegnungen und Ausgangspunkt einer Reise. Verschiedene Frauen-Typen zeigen hier die unterschiedlichsten modischen Stile - ob elegante Business-Looks für das Büro, sportive Outfits für den Skiurlaub, Streetwear Styles für die City oder edlen Abendkleider für den Theaterbesuch. Bei der Inszenierung der Fashion Show wurde das Thema Bahnhof auf moderne, abstrahierte Art und Weise aufgegriffen. Die dominierenden Farben waren Schwarz und Weiß, ergänzt durch rostrote Akzente. Die Kulisse des Catwalks bildete ein imposanter, stilisierter Zug, aus dem die Models ausstiegen und den Laufsteg betraten. Neben dem Zug trugen weitere Cut-Out-Motive in Form von Bahnhofsuhren, Laternen, Kofferstapeln und vielem mehr mit dem eigens dafür modifizierten Marc Cain Ornament zur stimmigen Atmosphäre bei.

"Die Inszenierung rund um das Thema Bahnhof reflektiert die verschiedenen Einflüsse bei Marc Cain Collections und Sports perfekt. Das Thema Strick spielt eine elementare Rolle, denn es ist eines der Kernthemen und Teil der Marc Cain-DNA", sagte Katja Konradi, Geschäftsführerin Design & Brand.

Die Herbst/Winter 2019 Kollektionen sind bestimmt von intensiven Farbstatements und Kontrasten. Als Akzent eingesetzte fluoreszierende Neon-Töne wirken wie Lichtblitze, besonders in Kombination mit neutralen Winter-Pastellen oder Beige-Nuancen. Streetwear garantiert Zeitgeist. Der Bruch aus wolligem Strick und gelackten Oberflächen erscheint sehr cool und lässig zugleich. Tailored Suits fungieren als Schlüsselthema, Black & White Looks ziehen die Blicke auf sich. Strick spielt auch bei eleganten Kleidern in der Evening Wear eine tragende Rolle und eignet sich perfekt für Layerings. Verschiedene Animalprints wie Zebra oder Leo erzeugen im Duett mit Karomustern Spannung und sorgen für überraschende Outfit-Kombinationen.

Die Front Row war hochkarätig besetzt: zum Beispiel mit der US-Schauspielerin Sarah Rafferty, Yvonne Catterfeld, Hannah Herzsprung, Joy Denalane, Esther Schweins oder Influencern wie Caro Daur und Leonie Hanne. Auf dem Laufsteg glänzte unter anderem Supermodel Lorena Rae. Auch weitere bekannte Models wie Sam Goldberg oder Eveline Hall liefen für Marc Cain über den Catwalk.

Während der Fashion Week wurde erstmals das Modell "True Bag" exklusiv im Rahmen einer See-Now-Buy-Now Kampagne für 48 Stunden vorab Online verkauft. Die Tasche kommt in drei verschiedenen Farbstellungen (Aubergine, Beige, Schwarz) und ist aus 100% Kalbleder "Made in Italy" gefertigt.

Marc Cain ist offizieller Fashion Week Partner des Fashion Council Germany.

