NEOS Wien/Wiederkehr: Selbstverliebter Auftritt der SPÖ

Christoph Wiederkehr: „Es darf nicht bei reiner Ankündigungspolitik bleiben.“

Wien (OTS) - Das SPÖ-Stadtregierungsteam hat heute unter dem Motto „Zusammen sind wir Wien“, überraschenderweise ohne den grünen Koalitionspartner, eine Arbeitsbilanz gezogen. „Die SPÖ hat heute eine reine Lobeshymne auf sich selbst gehalten und in ihrer Leistungsschau durch die rosarote Brille kaum kritische Zukunftsszenarien für diese Stadt in Erwägung gezogen“, so NEOS Wien Klubobmann Christoph Wiederkehr.

„Bislang hat die SPÖ nur mit ihrer Ankündigungspolitik geglänzt, wir wollen nun aber endlich Taten sehen. Man hat sich schon viel zu lange auf dem Titel der lebenswertesten Stadt ausgeruht – dadurch ist bereits viel Zeit verloren gegangen“, so Wiederkehr abschließend.

