ORF SPORT + mit den Highlights von der alpinen Para-Ski-WM Kranjska Gora / Sella Nevea 2019

Am 22. Jänner im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Dienstag, dem 22. Jänner 2019, in ORF SPORT + sind das „Sport-Bild“ um 19.00 Uhr, das „FIS Snowboard World Cup Magazin“ (Bad Gastein und Kreischberg) um 19.30 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr sowie die Höhepunkte von der Europacup-Abfahrt in Kitzbühel um 20.15 Uhr, von der alpinen Para-Ski-WM Kranjska Gora / Sella Nevea 2019 (Tag 1) um 21.30 Uhr und von der nordischen Kombination in Chaux-Neuve um 21.55 Uhr.

Die alpine Para-Ski-WM 2019 geht vom 21. Jänner bis 1. Februar in Kranjska Gora in Slowenien und in Sella Nevea in Italien über die Bühne. ORF SPORT + zeigt die Höhepunkte aller Bewerbe.

Details unter http://presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen. Sendungen wie zum Beispiel das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ oder das „Golfmagazin“ können auch über die TVthek als Video-on-Demand abgerufen werden:

http://tvthek.ORF.at/programs/genre/Sport/1178.

(Stand vom 21. Jänner, kurzfristige Programmänderungen möglich)

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at