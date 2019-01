Wiener Tierschutzverein: Beagle an Baum gebunden

Hund bei Eiseskälte an Baum gebunden, Passantin entdeckte das Tier. Snoopy erholt sich nun im WTV.

Vösendorf (OTS) - Angebunden an einen Baum im Wald: So musste knapp vor dem Wochenende ein Beagle am Wienerberg (Favoriten, 10. Wiener Gemeindebezirk) ausharren. Wie lange das Tier dort tatsächlich angebunden war, bleibt wohl für immer ein Geheimnis. Eine Spaziergängerin entdeckte den Hund glücklicherweise und brachte ihn umgehend in den Wiener Tierschutzverein (WTV) nach Vösendorf. „Schlimm genug, ein Lebewesen einfach so sich selbst zu überlassen. Dies aber auch noch bei klirrender Kälte übers Herz zu bringen, zeugt von absoluter Kaltblütigkeit. Ein derartiges Verhalten ist in unserer Gesellschaft nicht zu dulden“, sagt Madeleine Petrovic, Präsidentin des Wiener Tierschutzvereins.

Dort wurde der Beagle, der auf circa fünf Jahre geschätzt wurde, eingehend tierärztlich untersucht. Dabei wurde eine beidseitige Ohrenentzündung festgestellt. Zudem ist Snoopy, so der neue Name des Hundes, etwas zu gut genährt. Sein Aufenthalt in der Kälte hatte für den Beagle zum Glück keine gesundheitlichen Folgen.

Snoopy wurde entwurmt, geimpft und die Ohrenentzündung entsprechend behandelt. Der kastrierte Rüde ist zwar gechipt, aber nicht registriert. Daher ist eine Ausforschung eines möglichen Besitzers schwierig, aber nicht unmöglich. Der WTV bittet daher die Bevölkerung um sachdienliche Hinweise, die gerne telefonisch unter 01/699 24 50 erfolgen können. „Leider muss man dies immer wieder wiederholen: Ein Tier auszusetzen ist eine strafbare Handlung. Wir hoffen, die verantwortliche Person ausforschen und zur Rechenschaft ziehen zu können“, so Petrovic.

Sollte sich kein Besitzer eruieren lassen, so kann Snoopy, nach Ablauf der gesetzlichen Fristen, zu neuen, liebevollen Menschen ziehen. Der WTV bittet aber um Verständnis, dass aktuell noch keine genauen Angaben zum Vergabezeitpunkt des Tieres gemacht werden können. Auch Reservierungen sind nicht möglich.

