Presseportal.de punktet mit neuem responsiven Design (FOTO)

Hamburg (ots) - Presseportal.de, eines der reichweitenstärksten Portale Deutschlands, punktet ab sofort mit neuem responsiven Design. Klar strukturierte Inhalte, eine entschlackte Darstellung, ökonomische Screen-Architektur und einfachere Sharing-Möglichkeiten im Social Web - mit dem überarbeiteten Presseportal vereinfacht die dpa-Tochter news aktuell Journalisten und Öffentlichkeit die fokussierte Recherche der Inhalte von rund 12.000 Unternehmen.

"Das Presseportal ist der Content Hub für alle digitalen Corporate-Publishing-Maßnahmen und eine essentielle Quelle für Medienmacher, wenn es um unverfälschte, geprüfte Unternehmensinformationen geht", kommentiert Frank Stadthoewer, Geschäftsführer von news aktuell. Daher sei es auch wichtig, dass dieser Hub technisch und optisch up to date ist. Genau aus diesem Grund startet das Presseportal mit einem frischen Design ins neue Jahr. "Da ein Großteil unserer Besucher das Presseportal mittlerweile über mobile Endgeräte nutzt, haben wir den Fokus auf die Entwicklung eines responsiven Designs gelegt", ergänzt Edith Stier-Thompson, Geschäftsführerin von news aktuell. Ein responsives Design passt sich automatisch an die Bildschirmauflösung des Smartphones oder des Desktoprechners an. Damit werden PR-Inhalte der Kunden stets optimal dargestellt.

Das Presseportal ist dank ausgeklügelter SEO-Architektur und seinen zehn Millionen Visits im Monat weit mehr als ein Archiv. Zahlreiche angebundene Multimedia-Datenbanken und internationale Publishing-Partner runden die Kommunikationsservices ab, mit deren Hilfe Text, Bilder, Audios und Videos an alle Journalisten, Follower und Multiplikatoren gelangen.

Über news aktuell

Als hundertprozentige Tochter der dpa verschafft news aktuell Unternehmen und Organisationen einen effektiven Zugang zu Medien und Verbrauchern. Über die smarten Tools ots und zimpel gelangen PR-Inhalte an alle Medienformate wie klassische Printtitel, klickstarke Online-Portale oder soziale Netzwerke. Zusätzlich veröffentlicht news aktuell sämtliche PR-Inhalte seiner Kunden auf www.presseportal.de, einem der reichweitenstärksten PR-Portale Deutschlands. Somit werden weltweit alle relevanten Multiplikatoren erreicht, von Redakteuren, über digitale Influencer bis hin zu fachspezifischen Bloggern und interessierten Verbrauchern. news aktuell ist seit 1989 am Markt und beschäftigt über 135 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Firmensitz ist in Hamburg. Weitere Standorte sind in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt und München.

Rückfragen & Kontakt:

news aktuell GmbH

Janina von Jhering

Stellvertretende Leiterin Konzernkommunikation

Telefon: +49 40/4113 - 32598

vonjhering @ newsaktuell.de

twitter.com/JvJhering