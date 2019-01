CMS-Event in Davos mit Top-Referenten wie Sheryl Sandberg, COO von Facebook und Christian Sewing, CEO der Deutschen Bank

Wien (OTS) - CMS, eine der zehn größten internationalen Rechtsanwaltskanzleien, veranstaltet am 23. Jänner gemeinsam mit Deutschlands führender Wochenzeitschrift "Die Zeit" ihren jährlichen Empfang in Davos, um über aktuelle Trends in der Geschäftswelt zu diskutieren. In diesem Jahr lautet das Thema "Die Macht der Plattform: ein neues Geschäftsmodell".

Im Rahmen der Veranstaltung findet eine exklusive Einzelgesprächsrunde mit Sheryl Sandberg (Chief Operating Offer von Facebook) darüber statt, wie Facebook das Geschäftsmodell der Plattform erfolgreich umgesetzt hat. Christian Sewing (Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bank AG) wird darüber hinaus Einblicke geben, warum digitale Innovationen und neue Geschäftsmodelle das Bankgeschäft in Zukunft grundlegend verändern werden.

Neugestaltung des globalen Geschäfts

Dank ihrer Fähigkeit, skalierbare User-Netzwerke zu schaffen und die Kosten für grenzüberschreitende Geschäfte zu senken, verzeichnen Plattformmodelle seit einiger Zeit einen unglaublichen Erfolg. Sieben der zehn größten Unternehmen weltweit setzen derzeit auf Plattformmodelle. Fünf davon sind in den USA ansässig, die restlichen zwei befinden sich in China. Europa liegt derzeit weit abgeschlagen dahinter.

Dóra Petrányi, Partner im Bereich Technologie, Medien und Kommunikation bei CMS, meint, dass sich das ändern könnte: "In der nächsten Phase der Plattformrevolution wird sich das Modell von Informationsprodukten und Konsumgütern hin zu Industrie- und Finanzdienstleistungen weiterentwickeln. Das sind jene Sparten, wo Europa über signifikante Sachkompetenz verfügt und die etablierten Betreiber Gelegenheit haben, das Plattformmodell neu zu interpretieren. Das ist eine interessante Chance für Europa, als Plattform für eine neue Business-Agenda zu fungieren."

Im Rahmen einer Expertenrunde werden Craig Dawson (Executive Partner, IBM Automation Platform Leader Europe), Olivier Grémillon (Vice President, Booking.com), Prof. Annabelle Gawer (Lehrstuhl für digitale Wirtschaft an der Surrey Business School; Leiterin des Surrey Centre of Digital Economy) und Dóra Petrányi über die Entwicklung des Plattformmodells sprechen sowie darüber, ob europäische Unternehmen in der Plattformökonomie eine führende Rolle einnehmen können.

Cornelius Brandi, Executive Chairman von CMS, erklärte dazu: "Über alle Sparten hinweg müssen Unternehmen radikal über andere Wege nachdenken, ihre Kunden zu bedienen und ihnen mit Hilfe von Technologien Dienstleistungen anbieten zu können, um ihre Wettbewerbsfähigkeit auf den globalen Märkten zu sichern. Aufgrund der tiefgreifenden Veränderungen der Geschäftsmodelle sowie der Art und Weise, wie Güter und Dienstleistungen bereitgestellt werden, werden staatliche Förderungen, z.B. Investitionen in die Digitalisierung und eine entsprechende Datenregulierung, einen wichtigen Erfolgsfaktor darstellen."

Der Besuch der Veranstaltung, die am Mittwoch, dem 23. Jänner 2019, von 15 bis 17 Uhr MEZ stattfindet, ist nur mit persönlicher Einladung möglich.

Verfolgen Sie die Diskussion live auf der CMS-Website.

