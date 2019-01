Toto: Sechsfachjackpot mit 60.000 Euro wartet

Doppeljackpot beim Zwölfer zweimal geknackt – je 8.500 Euro

Wien (OTS) - Auch die dritte Toto Runde des Jahres blieb ohne Haupttreffer, und damit gab es schon zum sechsten Mal in Folge keinen Dreizehner. In der nächsten Runde am kommenden Wochenende wartet also schon ein Sechsfachjackpot, und dabei wird es um etwa 60.000 Euro gehen.

Beim Zwölfer stand ein Doppeljackpot auf dem Spiel, und der wurde von zwei Spielteilnehmern geknackt. Ein Oberösterreicher und ein Niederösterreicher erhalten jeweils mehr als 8.500 Euro.

In der Torwette heißt es sowohl im ersten als auch im zweiten Rang weiterhin Jackpot, da es abermals niemandem gelang, auch nur vier Ergebnisse richtig vorherzusagen.

Annahmeschluss für die Runde 4 ist am Samstag um 15.20 Uhr.

Quoten der Toto Runde 3:

6fach JP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 47.842,51 – 60.000 Euro warten 2 Zwölfer zu je EUR 8.519,90 46 Elfer zu je EUR 34,10 345 Zehner zu je EUR 9,10 407 5er Bonus zu je EUR 3,20

Der richtige Tipp: 2 2 2 1 1 / 2 2 1 1 2 1 X 1 1 X 2 2 X

Torwette 1. Rang: JP zu EUR 4.217,28 Torwette 2. Rang: JP zu EUR 1.064,45 Torwette 3. Rang: 10 zu je EUR 70,10 Hattrick: JP zu EUR 113.395,77

Torwette-Resultate: 0:1 2:+ 0:1 2:0 2:1

