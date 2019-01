„Dynasties: Der Clan der Tiere“: Teil 3 des „Universum“-Fünfteilers zeigt die mitreißende Geschichte eines Löwenclans in Kenia

Am 22. Jänner um 20.15 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Mit der Kraft einer Löwin – dieses geflügelte Wort kommt nicht von ungefähr. Löwinnen kümmern sich um den Nachwuchs aller Altersstufen, gehen für die gesamte Familie auf die Jagd und führen ihr Rudel an, wenn kein Männchen verfügbar ist. Der dritte, von Simon Blakeney gestaltete Teil (deutsche Bearbeitung: Doris Hochmayr) der neuen fünfteiligen BBC-Reihe „Dynasties – Der Clan der Tiere“ zeigt am Dienstag, dem 22. Jänner 2019, um 20.15 Uhr in ORF 2 die mitreißende Geschichte eines Löwenclans in Kenia. Hier kämpft die Löwin Charm im Alleingang um das Überleben ihrer zehnköpfigen Familie.

In der Masai Mara, einem Schutzgebiet in Kenia, gibt es Löwenrudel, die dort seit vielen Generationen ihr Revier beanspruchen. Eines davon ist das Rudel der Löwin Charm. Ihr Clan besteht, wie bei Löwen üblich, aus mehreren Generationen verwandter Löwinnen und deren Nachwuchs. Es gibt nicht weniger als zehn Mäuler zu füllen – eine enorme Aufgabe. Denn selbst bei so erfahrenen Jägerinnen wie Charm schlägt mehr als die Hälfte aller Jagdversuche fehl. Überdies hat die Familie gegenwärtig keinen männlichen Schutz. Charm und ihre Cousine Sienna sind die einzigen erwachsenen Löwen im Rudel und haben nun beide Rollen auszufüllen – sie müssen jagen und beschützen.

Doch mit einem Schlag ist Charm ganz auf sich allein gestellt – Sienna wird bei der Jagd schwer verletzt. Gerade jetzt, in der Trockenzeit, ziehen auch noch die Gnus und Zebras weiter auf ihrer Suche nach grünen Weiden. Bald sind die meisten Herdentiere aus Charms Revier abgezogen. Ihre einzige Chance, allein genügend Futter herbeizuschaffen, sind die Viehherden der Menschen, die, oft unerlaubterweise, im Schutzgebiet äsen. Doch hier lauert wiederum eine unsichtbare Gefahr – Gift. Es soll die Herden vor Raubtieren schützen.

Während Löwinnen ein Leben lang in ihrem angestammten Rudel bleiben, müssen die männlichen Nachkommen die Familie verlassen, sobald sie erwachsen sind. Meist bilden jene, die etwa zur selben Zeit in einem Rudel geboren werden, Bündnisse fürs Leben, unabhängig vom Verwandtschaftsgrad. So auch Charms dreijähriger Sohn, Tatu, und sein Cousin Red. Wie tief die Bande zwischen Löwenmännchen reichen, zeigt sich bei Gefahr. Red rettet unter Einsatz seines Lebens jenes von Tatu, als dieser auf einem seiner Streifzüge ins Revier eines Hyänenrudels gerät. Als die erwachsenen Söhne das Rudel verlassen haben, dauert es nicht lange, bis zwei fremde Löwenmännchen Charms Rudel in Beschlag nehmen. Alle Junglöwen müssen das Rudel verlassen. Denn die neuen Anführer dulden keine nutzlosen Esser. In dieser Situation steht Charm, stellvertretend für alle Löwinnen, vor einem Dilemma. Der Instinkt befiehlt zwei Dinge gleichzeitig: ihre halbwüchsigen Jungen bis zuletzt zu verteidigen oder eine neue Familie zu gründen, um ihre Dynastie fortzusetzen.

Das Marsh-Rudel, wie Charms Clan in der Masai Mara genannt wird, ist seit mehr als 20 Jahren an Kamerateams gewöhnt. Das ermöglichte sensationelle Aufnahmen inniger Momente innerhalb der Löwenfamilie. Der zärtlich anmutende Umgang aller Mitglieder untereinander und der bedingungslose Einsatz jedes einzelnen Löwen für die Gemeinschaft zeigen in zahlreichen abenteuerlichen Situationen, wie kraftvoll das sprichwörtliche „Löwenherz“ zu schlagen vermag. Das Resultat ist eine bewegende Geschichte über Verlust und Neubeginn, wie sie Jahr um Jahr bei den letzten noch wildlebenden Löwenrudeln dieser Erde geschrieben wird.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at