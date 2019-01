Lotto: Tiroler gewann Jackpot mit 1,6 Millionen Euro

Vier knackten Joker Dreifachjackpot und bekommen je 203.300 Euro

Wien (OTS) - Die diesjährige Serie, dass auf eine Runde ohne Sechser ein Sologewinn folgt, wurde auch am vergangenen Sonntag konsequent fortgesetzt. Und so war es diesmal ein Spielteilnehmer aus dem Tiroler Unterland, der als einziger die „sechs Richtigen“ getippt und damit den 1,6 Millionen Euro schweren Jackpot geknackt hatte. Dabei beendete der Tiroler eine lange Durststrecke seines Bundeslandes, denn der letzten Sechser (mit Ausnahme von LottoPlus) in Tirol wurde im August 2017 und somit vor gut 17 Monaten getippt.

Drei Spielteilnehmer erzielten einen Fünfer mit Zusatzzahl und erhalten dafür jeweils knapp 44.000 Euro. Ein Wiener und ein Niederösterreicher waren dabei per Quicktipp erfolgreich, ein Steirer kreuzte seinen Gewinn auf einem Normalschein an.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es am Sonntag erstmals im heurigen Jahr einen Sechser. Erzielt hat ihn ein Wiener mit einem Normalschein, und er bekommt dafür rund 282.500 Euro. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um etwa 150.000 Euro.

Joker

Beim Joker ging es um einen Dreifachjackpot, und der wurde von vier Spielteilnehmern geknackt. Ein Tiroler, ein Wiener, ein Steirer und ein win2day-User erhalten für ihr „Ja“ zur richtigen Joker Zahl jeweils rund 203.300 Euro. Auf einer weiteren in Tirol gespielten Quittung wäre ebenfalls die richtige Gewinnzahl gestanden, allerdings war hier das „Nein“ angekreuzt.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 20.01.2019

1 Sechser zu EUR 1.638.353,90 3 Fünfer+ZZ zu je EUR 43.921,70 116 Fünfer zu je EUR 1.239,10 291 Vierer+ZZ zu je EUR 148,10 5.420 Vierer zu je EUR 44,20 7.051 Dreier+ZZ zu je EUR 15,20 85.227 Dreier zu je EUR 5,00 264.597 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 01 07 19 22 36 42 Zusatzzahl: 17

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 20.01.2019

1 Sechser zu EUR 282.456,40 70 Fünfer zu je EUR 945,10 3.285 Vierer zu je EUR 17,90 50.149 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 03 07 16 17 31 45

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 20.01.2019

4 Joker EUR 203.277,30 10 mal EUR 8.800,00 110 mal EUR 880,00 1.152 mal EUR 88,00 11.826 mal EUR 8,00 116.144 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 5 6 8 9 5 6

