Ottakring: „Mandala“-Vortrag von Gerlinde Stich

Wien (OTS/RK) - Im Bezirksmuseum Ottakring (16., Richard-Wagner-Platz 19 b, Eingang: Rückseite des Amtsgebäudes) läuft noch bis Sonntag, 3. März, die Sonder-Ausstellung „Gerlinde Stich. Ottakringer Künstlerin. Malerei und Graphik“. Die Arbeiten in dieser Werkschau entstanden im Zeitraum von 1980 bis 2018. Am Donnerstag, 24. Jänner, lädt das Museum zu einer zusätzlichen Veranstaltung ein. Ab 17.30 Uhr führt die Künstlerin Gerlinde Stich durch die Ausstellung und hält anschließend den Vortrag „Mandala – Historische Einführung und persönliche Entwicklung in der Malerei“. Die Kreative lässt das Publikum an 20 Jahren „Mandala“-Kunst teilhaben. Stichs „Meditationsbilder“ in Acryl im Großformat haben beträchtliche Wirkungskraft. Eine Digital-Präsentation ergänzt das Referat, dokumentiert die Chronologie und zeigt Fortschritte beim Anfertigen der „Mandalas“ auf. Der Eintritt in das Museum, die Führung und der Vortrag sind gratis. Auskünfte: Telefon 4000/16 127 (während der Öffnungszeiten).

Ein ehrenamtlich engagiertes Bezirkshistoriker-Team unter der Leitung von Jochen Müller betreut das Museum. Generell ist der Eintritt gratis, Spenden sind willkommen. Die Öffnungsstunden lauten:

Donnerstag von 16.00 bis 19.00 Uhr, Sonntag von 10.00 bis 12.00 Uhr. Geschlossen bleiben die Museumsräumlichkeiten an Feiertagen und an schulfreien Tagen. Nähere Informationen über die temporäre Ausstellung mit Werken von Gerlinde Stich und über die bezirksgeschichtliche Dauer-Ausstellung sind via E-Mail einzuholen:

bm1160@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Gerlinde Stich („Lukas Gilde“):

www.galerie-lukasgilde.at/gerlinde.html

Gerlinde Stich („Gemeinschaft bildender Künstler“):

www.gemeinschaft-bildender-kuenstler.at

Bezirksmuseum Ottakring:

www.bezirksmuseum.at

Kultur-Termine im 16. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/ottakring/

