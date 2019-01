AVISO: Jobbörse für junge Asylberechtigte in Wien, 23. Jänner 2019

Wien (OTS) - Am Mittwoch, den 23. Jänner findet auf Initiative der österreichischen Bundesregierung in Zusammenarbeit mit dem Arbeitsmarktservice, der Industriellenvereinigung, dem Österreichischen Integrationsfonds und der Wirtschaftskammer Österreich eine Jobbörse für junge Asylberechtigte in der Gösserhalle in Wien statt. Die Jobbörse beginnt mit der Eröffnung durch Bundesministerin Margarete Schramböck und Bundesministerin Beate Hartinger-Klein. Am Vormittag wird Bundeskanzler Sebastian Kurz die Jobbörse besuchen.

Termine für Medien:

Mittwoch, 23. Jänner 2019

09.15 Uhr:

ERÖFFNUNG durch Bundesministerin Schramböck und Bundesministerin Hartinger-Klein

10.20 Uhr

Bundeskanzler Kurz besucht die Jobbörse – STATEMENTS und RUNDGANG gemeinsam mit Bundesministerin Schramböck

FOTO- und FILMMÖGLICHKEIT bei beiden Programmpunkten (Gösserhalle, Laxenburgerstraße 2B, 1100 Wien, Einlass und Ausgabe der Zutrittskarten ab 08.30 Uhr)

Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich eingeladen, an den Medienterminen im Rahmen der Jobbörse teilzunehmen. Für die Teilnahme ist eine vorherige Anmeldung beim Bundespressedienst an federalpressservice @ bka.gv.at unter Angabe von Name und Medium erforderlich.

Die Zutrittskarten gibt der Bundespressedienst am Veranstaltungsort am Medieninformationsschalter (Gösserhalle, Laxenburgerstraße 2B, 1100 Wien, Foyer) aus. Bitte beachten Sie, dass bei der Abholung der Zutrittskarte die Dauerakkreditierungskarte des Bundeskanzleramtes, bzw. ein gültiger Presseausweis oder das Original des Akkreditivs des beauftragenden Medienunternehmens und ein amtliches Lichtbilddokument (Personalausweis, Reisepass, Führerschein) vorzuweisen sind.

Bitte planen Sie zusätzliche Zeit für den Sicherheitscheck ein.

Wir möchten darauf hinweisen, dass am Veranstaltungsort keine Pressearbeitsplätze zur Verfügung stehen. Auch Parkplätze können wir leider nicht anbieten. Bitte nutzen Sie die nächstgelegenen öffentlichen Garagen „Tiefgarage Columbus-Center“

(https://www.apcoa.at/parken/wien/tiefgarage-columbus-center-wien-apc

oa/) oder die Garage am Hauptbahnhof

(https://www.hauptbahnhofcity.wien/das-center/anfahrtparken/parken/).

Die U-Bahnstation Hauptbahnhof ist 5 Gehminuten von der Gösserhalle entfernt.

Bilder zur Veranstaltung werden zeitnah über das Fotoservice des Bundespressedienstes, http://fotoservice.bundeskanzleramt.at, kostenfrei abrufbar sein.

