Aviso Pressekonferenz: neues Wirtschaftsbildungsprogramm für Jugendliche

Wien (OTS) - In vielen Ländern der Welt werden Wirtschafts- und Finanzbildungsaktivitäten auf allen Ebenen des Bildungssystems forciert. Österreich hinkt hier hinterher. Einig ist man sich lediglich darin, dass das allgemeine Wirtschaftswissen nicht ausreichend ist.



Die Wirtschaftsuniversität Wien hat in Kooperation mit der Berndorf Privatstiftung und der Industriellenvereinigung (IV) die Initiative ergriffen und ein einzigartiges, kostenloses Angebot in Österreich geschaffen. WU4Juniors ist ein umfassendes Bildungsprogramm, das Jugendlichen zwischen 16 und 19 Jahren Finanz-, Wirtschafts- und Wirtschaftsrechtsthemen näherbringt.



Am 31. Jänner um 9 Uhr stellen WU-Rektorin Edeltraud Hanappi-Egger, IV-Präsident Georg Kapsch und die Vorständin der Berndorf Privatstiftung Sonja Zimmermann die Initiative vor.

