Aktienforum begrüßt Start des neuen KMU-Marktsegments

AF-Präsident Ottel: Mit dem neuen Marktsegment „direct market“ bietet die Wiener Börse nun einen idealen Startplatz, um sich Step-by-Step am Kapitalmarkt weiter zu entwickeln

Wien (OTS) - Die gesetzlichen Rahmenbedingungen für das KMU-Marktsegment wurden Ende 2018 durch eine Änderung des Aktiengesetzes geschaffen, die den Handel mit Inhaberaktien am Dritten Markt der Wiener Börse ermöglichte. Vorrangiges Ziel ist es, die Kapitalbeschaffung für kleine und mittlere Unternehmen zu erleichtern. „Wir registrieren einen vorsichtigen politischen Sinneswandel beim Thema Kapitalmarkt. Das ist äußerst positiv und sollte im Sinne des heimischen Standorts so weitergeführt werden“, betont Robert Ottel, Präsident des Aktienforums, anlässlich der von Finanzminister Löger im vorigen Jahr initiierten Maßnahme, den Eintritt für KMU am heimischen Kapitalmarkt zu erleichtern.

Über das Aktienforum:

Das Aktienforum ist die Interessenvertretung der heimischen börsennotierten Unternehmen und setzt sich für einen starken österreichischen Kapitalmarkt ein. Auf die Mitglieder des Aktienforums entfallen drei Viertel der Marktkapitalisierung der Wiener Börse. Seit 1989 vertritt das Aktienforum die Interessen seiner Mitglieder auf europäischer und österreichischer Ebene. Das Aktienforum ist Mitglied des europäischen Emittentenverbandes EuropeanIssuers und Mitglied der European Association for Share Promotion.

