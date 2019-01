Gottfried Helnweins Ringturmverhüllung 2018 in Taschenformat zu gewinnen

Der Wiener Städtische Versicherungsverein verwandelt die Ringturmverhüllung des österreichischen Ausnahmekünstlers in Taschenunikate – zehn davon gibt es auf Facebook zu gewinnen.

Wien (OTS) - Ganz bewusst hat der Wiener Städtische Versicherungsverein im Gedenkjahr 2018 den österreichischen Weltstar Gottfried Helnwein mit der Verhüllung seiner Konzernzentrale, den Wiener Ringturm, beauftragt. „I saw this" war eine eigens für die Ringturmverhüllung 2018 zusammengestellte Komposition von Helnwein, die über die Sommermonate die Außenfassade des Ringturms zierte und für ein gewaltiges (inter-)nationales Echo sorgte. Das einst beeindruckende und überlebensgroße künstlerische 4.000 Quadratmeter große Mahnmal mitten in Wien gibt es ab sofort „to go“ – in Form von Taschen in streng limitierter Auflage. 444 Stück wurden in Handarbeit in Wien von Mitarbeitern des Wiener Upcycling-Labels gabarage hergestellt. „Unseren ökologischen Fußabdruck wollen wir auch bei unseren zahlreichen Kunst- und Kulturprojekten so klein wie möglich halten. Deswegen lassen wir erneut Taschen aus der Ringturmverhüllung produzieren und setzen damit nachhaltige, soziale und umweltfreundliche Impulse“, freut sich Dr. Günter Geyer, Vorstandsvorsitzender des Wiener Städtischen Versicherungsvereins.

Zehn Gottfried Helnwein-„Verhüllungstaschen“ online zu gewinnen

Die streng limitierten „Verhüllungstaschen“ von Gottfried Helnwein sind nicht käuflich zu erwerben. Insgesamt zehn der heiß begehrten Shopper verlost der Wiener Städtische Versicherungsverein auf Facebook. Das Gewinnspiel rund um die Gottfried Helnwein-„Verhüllungstaschen“ läuft noch bis 31. Jänner 2019, alle Informationen unter https://de-de.facebook.com/wienerstaedtische/

Sonderedition „Verhüllungstaschen“

Die 42 x 43 x 6 cm großen Shopper verfügen über zwei Tragegriffe und einem originellen Branding. Auf der Tascheninnenseite findet man Informationen zum imposanten Kunstwerk „I saw this“. Ein smarter Anhänger, der die Ringturmverhüllung 2018 aus der Perspektive des gegenüberliegenden Donaukanalufers zeigt und an einer silberfarbenen Kugelkette baumelt, rundet das einzigartige Design der Tasche ab. Genäht wurden die auffälligen Shopper von chronisch Suchtkranken unter fachlicher Anleitung. „gabarage upcycling design“ hat sich auf das re-designen von unterschiedlichsten Materialen spezialisiert und beschäftigt chronisch suchtkranke Personen, die auf den (Wieder-) Einstieg in den Arbeitsmarkt vorbereitet werden sollen. Weitere Informationen unter https://www.gabarage.at/

Die Ringturmverhüllung

Der Wiener Ringturm ist die Unternehmenszentrale des Wiener Städtischen Versicherungsvereins, der Vienna Insurance Group (VIG) und der Wiener Städtischen Versicherung. Auf Initiative des Wiener Städtischen Versicherungsvereins, Hauptaktionär der VIG, wird der Ringturm mit der Ringturmverhüllung seit 2006 regelmäßig selbst zum überdimensionalen Kunstobjekt. Die Verhüllung des historischen Bürogebäudes zählt zu den größten und spektakulärsten Kunstwerken im urbanen Raum. Initiator und Förderer der Ringturmverhüllung ist der Wiener Städtische Versicherungsverein. Zahlreiche österreichische Kunstschaffende, darunter Arnulf Rainer, Robert Hammerstiel oder Hubert Schmalix sowie junge Kunstschaffende aus Osteuropa, haben in den vergangenen Jahren für die großflächige Bespielung des Ringturms gesorgt.

