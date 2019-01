4. Internationales Symposium Kulturvermittlung

What if? Perspektivenwechsel in der Kulturvermittlung

Wien/St. Pölten (OTS) - Im vierten internationalen Symposium Kulturvermittlung der Niederösterreichischen Kulturwirtschaft (NÖKU) stehen von Donnerstag, 24. bis Samstag, 26. Jänner 2019 Utopien im Mittelpunkt: Unter dem Motto "What if?" geht es um die Neu-Verhandlung von inhaltlichem Kanon, Rezeptionsweisen und Strukturen in Kultureinrichtungen.



Utopie wird als Möglichkeitsraum verstanden, der noch nicht greifbar ist. Wie können institutionalisierte Normen und Erwartungen an die Vermittlung sowie die Aneignung von kulturellen Artefakten aufgebrochen werden? Wie lässt sich ein künstlerischer und kultureller Kanon hinterfragen und neu definieren? Wie kann man durch Kulturvermittlung Konventionen der Kunst-Rezeption erweitern und verändern? Beispielhaft öffnet sich das Symposium selbst für neue Formate der Wissensvermittlung und erweitert die klassischen Formen einer wissenschaftlichen Tagung: Künstlerisch-praktische Workshops als alternative Form des Erkenntnisgewinns sind ein zentraler Bestandteil.

Kulturvermittlung ist die Begegnungszone, in der die künstlerischen und wissenschaftlichen Inhalte der NÖKU-Institutionen auf die jeweiligen Besucherinnen und Besucher treffen. Integraler Bestandteil dieses Verständnisses sind die biennal ausgetragenen Symposien in Kooperation mit der Universität Hildesheim. Einerseits diskutieren internationale Vortragende aktuelle Fragestellungen der Kulturvermittlung im Dialog von Praxis der Kulturvermittlung, Wissenschaft und Kunst. Andererseits sorgt ein vielfältiges Workshop-Angebot für Austausch und Synergien unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern.

Weitere Informationen unter http://www.kulturvermittlung.net

