Margareten: Anmeldung zum Jubiläumsfest in der Bar

Wien (OTS/RK) - Der Verein „Aktionsradius Wien“ erinnert mit einer „Jubiläumsrevue“ an die Eröffnung des Nachlokals „Arena-Bar“ im Jahr 1959 sowie an dessen neue Funktion als „Bar der Künste“ ab dem Jahr 2009. Im Etablissement „Arena-Bar“ (5., Margaretenstraße 117) präsentieren Kooperationspartner am Dienstag, 29. Jänner, ab 19.30 Uhr, einen bunten Querschnitt durch Veranstaltungsreihen wie „Soiree Electrique“, „Frauen:Musik“ und „Rotlicht-Poetry Slam“. Ab sofort sind Anmeldungen zum Jubiläumsabend möglich: Telefon 332 26 94 und E-Mail office @ aktionsradius.at.

Einlass: 19.00 Uhr, Eintritt: Spenden, „Kommet zuhauf!“

Bei der Jubiläumsfeier „60 Jahre Arena-Bar“ und „10 Jahre Bar der Künste“ wird ein Kurz-Film über die „plüschige“ Vergnügungsstätte vorgeführt. Die Vokalistin Tini Trampler moderiert die Festivität. Ein Winzer stellt die Edition „Rotlichtviertel“ vor. Der Oldtimer-Sammler Jackob Barnea sorgt für die „Geburtstagsüberraschung“. Von den Schwerpunkten „Video“ und „Literatur“ bis zum Thema „Varietee“ erstrecken sich die künstlerischen Aktivitäten in der „Arena-Bar“. Einlass: ab 19.00 Uhr (freie Platzwahl). Spenden der Besucherinnen und Besucher werden erbeten. Das „Aktionsradius Wien“-Team richtet an das Publikum die Einladung „Kommet zuhauf!“. Mehr Informationen sind im Internet zu lesen: www.aktionsradius.at.

