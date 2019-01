Vier Verkehrstote in der vergangenen Woche

Neun Verkehrstote zwischen 1. und 20. Jänner 2019

Wien (OTS) - In der vergangenen Woche starben zwei Fußgänger und zwei Pkw-Lenker bei Verkehrsunfällen. Am Donnerstag kam es im Bezirk Eisenstadt-Umgebung, Burgenland, zu einem Unfall, bei dem ein 50-jähriger Fußgänger getötet wurde. Der Fußgänger, der dunkel gekleidet war, wollte unmittelbar vor einem herannahenden Pkw die Fahrbahn überqueren und wurde dabei von dem Fahrzeug erfasst. Durch den ungebremsten Anprall wurde der 50-Jährige über das Auto geschleudert und so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen erlag. Am Wochenende verunglückte kein Verkehrsteilnehmer tödlich.

Drei Menschen kamen in der Vorwoche auf einer Landesstraße und einer auf einer Bundesstraße ums Leben. Je ein Verkehrstoter musste im Burgenland, in der Steiermark, in Vorarlberg und Wien beklagt werden.

Vermutliche Hauptunfallursachen waren in zwei Fällen Fehlverhalten von Fußgängern und in einem Fall eine gesundheitliche Beeinträchtigung. Bei einem der vier tödlichen Verkehrsunfälle konnte die Hauptunfallursache noch nicht geklärt werden.

Vom 1. bis 20. Jänner 2019 gab es im österreichischen Straßennetz neun Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2018 waren es 11 und 2017 waren es 16.

