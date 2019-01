Kurma Partners sieht große Chancen für Early-Stage Biotech Finanzierungen in Deutschland und eröffnet Büro in München (FOTO)

München (ots) - Nach dem erfolgreichen First Closing des neuen Kurma Biofunds III im Dezember letzten Jahres, gibt der europäische Wagnisfinanzierer mit französischen Wurzeln nun die Eröffnung seines Münchner Büros unter der Leitung von Dr. Peter Neubeck bekannt. Kurma Partners finanziert seit 2009 innovative Biotech- und Medizintechnikunternehmen in ganz Europa, mittlerweile in der dritten Fondsgeneration.

Dr. Peter Neubeck, der nach Stationen u.a. bei Novartis, TVM Capital Life Science und dem Münchner KI Start Up ExB Labs nun die Verantwortung für die deutschen Beteiligungsaktivitäten von Kurma Partners übernimmt, begründet die Expansion: "Kurma Partners ist seit seiner Gründung in Europa als VC in der Biotech-Branche aktiv und hat in dieser Zeit eine sehr erfolgreiche Investitionsstrategie gerade für Frühphasen-Projekte entwickelt. In Deutschland sehen wir viele herausragende wisschenschaftliche Forschungsprojekte, die um vergleichsweise wenig Early-Stage Venture Capital konkurrieren. Da liegt es nahe, das wir uns hier verstärkt engagieren."

Mit dem neuen Fonds Kurma Biofonds III sind europaweit Beteiligungen in 12 bis 15 Unternehmen geplant, davon werden etwa 30% Neugründungen aus akademischen Projekten sein. Das Kurma Frühphasenfinanzierungs-Modell besteht im Wesentlichen aus mehreren Phasen, die eine Seed- oder sogar Pre-Seed Finanzierung eines akademischen Forschungsprojekts umfassen, das dann über einen gewissen Zeitraum aktiv begleitet wird, bis es in eine eher konventionell strukturierte aber risiko-optimierte VC Finanzierungsrunde überführt werden kann.

"Wir finden in Deutschland ein exzellentes Umfeld für die Biotechnologie vor: herausragende Forschung, Tech Transfer Unterstützung, ein verläßliches Netzwerk an Dienstleistern auch für sehr komplexe Aufgabenstellungen, erfolgreiche Biotech-Cluster sowie natürlich erfahrene Manager und Mitarbeiter", so Thierry Laugel, Gründer und Managing Partner des Unternehmens. "Wir sind fest davon überzeugt mit unserem Investitionsmodell im deutschen Beteiligungsmarkt eine Lücke zu schließen und wollen uns natürlich auch an konventionellen VC Finanzierungsrunden beteiligen."

Das Büro von Kurma Partners in München, Maximilianstrasse 29, Telefon 089/236859-30, besteht seit dem 1. Januar diesen Jahres, das Team wird in Kürze erweitert. Zum deutschsprachigen Beraterteam von Kurma Partners gehört auch Dr. Jochen Knolle, mit über 30 Jahren Branchenerfahrung und mehr als 100 Patenten auf seinen Namen einer der Pioniere der deutschen Biotech-Branche.

Kurma Partners

Kurma Partners wurde 2009 gegründet und hat sich seitdem als einer der führenden Biotech Wagnisfinanzierer in Europa etabliert. Teams in Paris und München investieren in der dritten Fondsgeneration in innovative Projekte und Unternehmen aus Biotechnologie und Medizintechnik - von Pre-Seed bis zu Wachstumskapital. Dabei liegt ein besonderes Augenmerk auf Projekten und Unternehmen die mit innovativen Ansätzen einem bisher ungedeckten medizinischen Bedarf entsprechen. Eine enge Zusammenarbeit mit renommierten europäischen Forschungsinstitutionen, großen pharmazeutischen Unternehmen und Branchenexperten garantiert Zugang zu hochklassiger Forschung und branchenspezifischer unternehmerischer Expertise. www.kurmapartners.com

Dr. Peter Neubeck, Partner, Kurma Partners, München

Dr. Peter Neubeck ist gelernter Mediziner, ausgebildet an der Ludwig-Maximilian-Universität in München und der Harvard Medical School und hält einen MBA von INSEAD. Nach Stationen am Klinikum Großhadern, der Cleveland Clinic, dem Beth Isreal Deaconess Hospital, bei der Unternehmensberatung McKinsey sowie Führungspositionen bei Novartis, wechselte er in die VC-Branche, wo er sowohl als Investment Manager, als auch in operativen Rollen bei mehreren Portfoliofirmen wertvolle Erfahrungen bzgl. Aufbau, Leitung und dem erfolgreichen Verkauf von Biotech-Unternehmen sammeln konnte. In den USA geboren, ist er in Deutschland, der Schweiz und Japan aufgewachsen. Seit Januar 2019 leitet er das deutsche Beteiligungsgeschäft von Kurma Partners von München aus.

