EANS-News: Marinomed Biotech AG / Partnerschaft in China und EIB-Finanzierung

Marinomed: Partnerschaft in China und EIB-Finanzierung

Wien, 21. Jänner 2019. Marinomed Biotech AG, ein etabliertes biopharmazeutisches Unternehmen, das innovative Therapien für Allergie-, Atemwegs- und Augenerkrankungen entwickelt, konnte in den ersten Wochen des Jahres 2019 bedeutende strategische Meilensteine umsetzen und operative Erfolge erzielen.

Bei der Technologieplattform Marinosolv® ist es Marinomed bereits in einer sehr frühen Entwicklungsphase gelungen, einen strategischen Partner für den wichtigen chinesischen Markt zu finden. Link Health Pharma Co., Ltd, eine führende Pharma-Gruppe mit Standorten in Guangzhou, China, und in Amsterdam, Niederlande, soll die Zulassung und den Vertrieb von Marinosolv®-Produkten in China übernehmen. Ein entsprechendes Term-Sheet wurde bereits unterzeichnet und sieht u.a. ein Upfront Payment an Marinomed in Höhe von EUR 3 Mio. sowie Meilensteinzahlungen im niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich pro Produkt vor. Link Health soll Lizenzen für die Produkte von Marinomed erhalten, wobei die Patentrechte bei Marinomed verbleiben. Zusätzlich wird Link Health präklinische Studien in China für neue Produkte basierend auf der Marinosolv® Technologieplattform durchführen.

Mitte Jänner genehmigte die Europäische Investitionsbank (EIB) zudem ein von Marinomed beantragtes Forschungsprojekt. Damit werden dem Unternehmen zusätzliche Mittel in der Höhe von insgesamt EUR 15 Mio. für Forschung und Entwicklung zur Verfügung gestellt, welche in den Jahren 2019-2022 ausgezahlt und zwischen 2024-2027 zurückzuführen sein werden. Die entsprechenden Verträge befinden sich gerade in Ausarbeitung.

Die pivotale klinische Phase-III-Studie für das Marinosolv®-Leitprodukt Budesolv wurde im Jänner planmäßig gestartet, und 82 Patienten erhielten bereits ihre erste Behandlung. Die Ergebnisse können somit wie geplant voraussichtlich Ende des zweiten Quartals 2019 veröffentlicht werden.

Dr. Andreas Grassauer, CEO der Marinomed: "Mit unserer innovativen Technologieplattform Marinosolv® planen wir den Einstieg in den Multi-Milliarden-Dollar-Markt für die Behandlung von Allergien und Augenerkrankungen. Die jüngsten klinischen und kommerziellen Meilensteine zeigen, dass wir dabei sehr gut unterwegs sind. Wir sehen die erste Partnerschaft in China als Bestätigung des enormen medizinischen und kommerziellen Potenzials von Marinosolv®, das wir nun zügig weiter entwickeln werden."

Ausbau des Carragelose®-Vertriebs

Bei den Produkten der Carragelose®-Plattform, die sich weltweit als erste ursächliche Behandlung gegen Erkältungen und grippale Erkrankungen bewährt haben, wurde die Basis für den Eintritt in neue Märkte sowie zusätzliche Produkteinführungen in bestehenden Märkten geschaffen.

In Kanada, Südafrika, Tansania und Kenia wurden zusätzliche Produkte aus dem Carragelose®-Portfolio zugelassen, die voraussichtlich im Laufe des Jahres 2019 gelauncht werden sollen. Mit Mundipharma, einem der großen Vertriebspartner von Marinomed, wurde die Vertriebskooperation um weitere 13 Länder vor allem im Nahen Osten ausgeweitet. Noch heuer sind in diesen Ländern Produktlaunches in der Türkei und Israel geplant, wobei weitere Länder hinzukommen können. In Saudi Arabien sollen umfangreiche Marketing-Aktivitäten gestartet werden.

Durch den Ausbau der Vertriebskooperationen und geplanter Produktlaunches erwartet Marinomed aus heutiger Sicht eine weiterhin gute Auftrags- und Unternehmensentwicklung. Das erste Quartal 2019 wird zudem von kapazitätsbedingten Auftragsverschiebungen aus Dezember 2018 profitieren, sodass die Umsätze voraussichtlich auf dem Niveau des sehr starken Vorjahresquartals zu liegen kommen. Im Jahr 2018 erwirtschaftete Marinomed nach vorläufigen Zahlen einen Umsatz von rund EUR 4,7 Mio.

Marinomed plant unverändert, ihren Börsegang abhängig vom Kapitalmarktumfeld fortzusetzen. Bei einer Wiederaufnahme der Transaktion werden Erste Group als Global Coordinator und Bookrunner sowie goetzpartners securities als Co-Lead Manager fungieren.

Über Marinomed Biotech AG

Marinomed Biotech AG ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in Wien. Der Unternehmensfokus liegt auf der Entwicklung innovativer Produkte im Bereich Atemwegs- und Augenerkrankungen, die auf patentgeschützten Technologieplattformen basieren. Die Plattform Carragelose® umfasst innovative patentgeschützte Produkte zur Behandlung von viralen Infektionen der Atemwege. Carragelose® kommt in Nasensprays, Rachensprays und Pastillen zur Anwendung, die mit internationalen Partnern weltweit in mehr als 30 Ländern vertrieben werden. Die Technologieplattform Marinosolv® erhöht die Wirksamkeit von schwer löslichen Wirkstoffen speziell für die Behandlung von sensiblen Organen wie Augen und Nase. Weiterführende Informationen: www.marinomed.com.

