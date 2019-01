Wirecard gibt Multi-Currency-Karten für United Money heraus, dem chinesischen Marktführer für Währungswechsel

United Money bedient mit neuer Visa-Kartenlösung Millionen chinesischer Verbraucher

Aschheim (München) (München) (ots) - Wirecard, der global führende Innovationstreiber für digitale Finanztechnologie, digitalisiert Zahlungsprozesse für United Money, eines der größten chinesischen Unternehmen für Währungswechsel. Die sogenannte Travel Cashcard stellt ab jetzt eine ideale Alternative zu Reiseschecks und Bargeld dar. Die Visa-Karte richtet sich an chinesische Staatsangehörige, die ins Ausland reisen und mit einer Lösung unterwegs zahlen möchten, die breit akzeptiert und über ein Online-Konto verwaltet wird. Derzeit betreibt United Money rund 100 Läden in großen Flughäfen, Geschäftsvierteln und exklusiven Immobilienanlagen im ganzen Land und bedient damit Millionen von chinesischen Verbrauchern.

Jiang Zhongmo, Gründer von United Money: "Wir freuen uns sehr, unseren Kunden eine zuverlässige und sichere Bezahllösung zu bieten, die durch angesehene Branchenführer wie Wirecard und Visa unterstützt wird. Als Experten für Währungswechsel sind wir überzeugt, dass Wirecards digitale Bezahllösung die Erwartungen unserer Kunden in vollem Umfang erfüllen wird, und zwar unabhängig davon, ob sie zum ersten oder zum wiederholten Mal verreisen. Wir begrüßen diese innovative und zukunftsorientierte Lösung von Wirecard."

Die digitale Karte unterstützt die Währungen der meist besuchten Regionen der Welt: Australien, Großbritannien, Hongkong, Japan, Singapur, USA und der Euroraum. Kunden können die Karten vor der Reise aufladen und Wechselkurse festlegen. United Money, eines der ersten offiziell anerkannten Money-Exchange-Unternehmen in China, bietet auch zusätzliche Services im Bereich Mehrwertsteuer-Rückerstattungen und Banknoten-Großhandel an.

"Als internationaler Vorreiter und Innovationsführer für digitale Finanztechnologie verstehen wir die Barrieren, mit denen man beim Bezahlen in einer Fremdwährung konfrontiert ist," sagt Grigoriy Kuznetsov, EVP of Global Financial Services bei Wirecard. "Deshalb sind wir stolz auf die Zusammenarbeit mit United Money, dem chinesischen Marktführer beim Währungswechsel. Wir freuen uns darauf, weitere innovative Lösungen für United Money zu entwickeln."

"Multiwährungs-Visa-Karten eignen sich optimal für international reisende Verbraucher, die eine bequeme, sichere Alternative zu Bargeld als Zahlungsmethode suchen", sagt Rajiv Ramanathan, Head of Products, Asia Pacific, Visa. "Als globales Zahlungsnetzwerk ist es die Rolle von Visa, die richtigen Branchenstandards zu entwickeln, damit Verbraucher unabhängig vom Reiseziel digital zahlen können. Wir sind stolz darauf, mit United Money und Wirecard im Rahmen dieser neuen Lösung zusammenzuarbeiten."

Mit den Multi-Currency-Karten können Nutzer vor dem Reiseantritt günstige Wechselkurse festlegen - eine attraktive Möglichkeit für Millionen chinesischer Reisende, welche zuvor nur bei Bargeld oder Reiseschecks geboten wurde. Eine Studie von Coresight Research über chinesische Auslandstouristen stellte fest, dass Wechselkursschwankungen, besonders ungünstige, Einfluss auf die Entscheidung von Vielreisenden bei der Auswahl einer Destination haben. Durch die von Wirecard herausgegebene Visa-Karte können Reisende dieses Problem künftig vermeiden und stattdessen günstige Wechselkurse für sich sichern.

Über Wirecard:

Wirecard (GER:WDI) ist eine der weltweit am schnellsten wachsenden digitalen Plattformen im Bereich Financial Commerce. Wir bieten sowohl Geschäftskunden als auch Verbrauchern ein ständig wachsendes Ökosystem an Echtzeit-Mehrwertdiensten rund um den innovativen digitalen Zahlungsverkehr durch einen integrierten B2B2C-Ansatz. Dieses Ökosystem konzentriert sich auf Lösungen aus den Bereichen Payment & Risk, Retail & Transaction Banking, Loyalty & Couponing, Data Analytics & Conversion Rate Enhancement in allen Vertriebskanälen (Online, Mobile, ePOS). Wirecard betreibt regulierte Finanzinstitute in mehreren Schlüsselmärkten und hält Lizenzen aus allen wichtigen Zahlungs- und Kartennetzwerken. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX und TecDAX, ISIN DE0007472060). Besuchen Sie uns auf www.wirecard.de, folgen Sie uns auf Twitter @wirecard und auf Facebook @wirecardgroup.

Über United Money:

United Money Exchange Co., LTD wurde im August 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Peking. United Money hat die Lizenz der State Administration of Foreign Exchange (SAFE) erhalten und ist zu einer der größten Institutionen geworden, die sich auf das Franchising-Geschäft mit Devisen spezialisiert haben. United Money hat ein breites Servicenetz mit knapp 100 Filialen an großen Flughäfen und zentral gelegenen Geschäftsvierteln in 13 Städten in ganz China aufgebaut.

