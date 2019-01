Team Kärnten/Köfer: „Visions- und orientierungsloser Pflichtauftritt Kaisers in der Pressestunde“

Klagenfurt (OTS) - Als „matt und visionslos“ bezeichnet Team Kärnten-Chef Gerhard Köfer den heutigen Pflichtauftritt von LH Kaiser in der ORF-Pressestunde: „Kaiser hat einmal mehr die Orientierungslosigkeit der gesamten SPÖ, nicht nur auf Bundesebene, eindrucksvoll zur Schau gestellt. Das unterstreicht auch der panische Griff in die Mottenkiste der Sozialdemokratie mit der Forderung nach Vermögenssteuern und Mindestlohn, dem Jobkiller schlechthin.“ Ganz besonders erzürnt Köfer der höchstens verbale „Einsatz“ Kaisers für die Schwächsten innerhalb der Gesellschaft: „Wo die SPÖ alle Hebel in der Hand hat – beispielsweise in Kärnten – merkt man von diesem Einsatz wenig, wie die dramatischen Zahlen zur Armutsgefährdung eindrucksvoll untermauern.“

Rund um die leidige Causa Flughafen und die weitere Entwicklung der AUA kritisiert Köfer, dass Kärnten noch immer auf einen Gesprächstermin mit den AUA-Vorständen warten muss: „Das belegt leider den nicht vorhandenen Stellenwert der rot-schwarzen Landesregierung beim Bund und dem Unternehmen. Im Moment kann der Super-GAU, nämlich die komplette Einstellung der Linie Wien – Klagenfurt, nicht mehr ausgeschlossen werden.“

