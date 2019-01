Junge ÖVP erfreut über Karas-Kandidatur

Wien (OTS) - "Als Junge ÖVP freuen wir uns, dass Othmar Karas heute bekannt gegeben hat, wieder bei der Europawahl zu kandidieren. Othmar Karas bringt neben seiner langjährigen Erfahrung & seiner unbestrittenen Kompetenz eine große Leidenschaft für die Europäische Idee mit. In Kombination mit einigen frischen Gesichtern, wie unserem JVP-Spitzenkandidaten Christian Zoll, ist die Volkspartei breit und vielseitig aufgestellt, um Österreich zukünftig bestmöglich in der EU zu vertreten", so Stefan Schnöll, Bundesobmann der Jungen ÖVP, anlässlich der heutigen Bekanntgabe von Othmar Karas.



