TERMINVORSCHAU der Vertretung der EU-Kommission in Österreich

Montag, 21/01/2019

- Brüssel: Pressetermin von Vizepräsident Šefčovič zur 2. Runde der trilateralen Gespräche über Gaslieferungen mit Russland und der Ukraine

Zeit: 17.00

- Brüssel: Kommissionspräsident Juncker empfängt Vorsitzenden der Eurogruppe und Finanzminister Portugals Centeno

- Brüssel: Nachbarschaftskommissar Hahn empfängt Außenminister der Ukraine Klimkin

- Brüssel: Nachbarschaftskommissar Hahn empfängt Außenminister Libyens Siala

- Brüssel: Nachbarschaftskommissar Hahn empfängt tschechischen Außenminister Petříček

- Brüssel: Nachbarschaftskommissar Hahn empfängt spanischen Migrationsstaatssekretär Rumi

Dienstag, 22/01/2019

- Brüssel: Pressetermin von Kommissionspräsident Juncker und georgischer Präsidentin Zurabishvili

- Brüssel: Nachbarschaftskommissar Hahn empfängt Präsidentin Georgiens Zurabischwili

- Wien: Europa: DIALOG mit Anton Pelinka, emeritierter Universitätsprofessor für Politikwissenschaft

Zeit: 18.00 Uhr

Ort: Haus der Europäischen Union, Wipplingerstraße 35, 1010 Wien

Die Veranstaltung ist auch als Livestream abrufbar:

https://www.europadialog.eu/livestream/

Weitere Informationen

Mittwoch, 23/01/2019

- Brüssel: Bericht zur wöchentlichen der Kollegiumssitzung durch Migrationskommissar Avramopoulos und Justizkommissarin Jourová:

Zeit: 12.00



- Wien: EU-Talk - „Europäische Kommunikation und Europawahl“

Zeit: 18.00 Uhr

Ort: Haus der Europäischen Union, Wipplingerstraße 35, 1010 Wien

Weitere Informationen

Donnerstag, 24/01/2019



- Brüssel: Kommissionspräsident Juncker empfängt äthiopischen Premierminister Ahmed

- Wien: Europa Club Wien: 4 Monate vor den Wahlen zum Europäischen Parlament

Der Nationalstaat - Hemmschuh oder Grundlage der Europäischen Integration?

Zeit: 18.00 Uhr

Ort: Haus der Europäischen Union, Wipplingerstraße 35, 1010 Wien

Weitere Informationen

Freitag, 25/01/2019

- Brüssel: Pressetermin von Kommissionspräsident Juncker und Premierministerin Neuseelands Ardern

Zeit: 10.30

- Wien: We are EUROPE Netzwerk-Empfang

Zeit: 17.00 - 20.00 Uhr

Ort: Haus der Europäischen Union, Wipplingerstraße 35, 1010 Wien

Weitere Informationen

Dienstag, 05/02/2019

- Wien: Podiumsdiskussion "Media Freedom: Safety in the Digital Space" mit dem OSZE-Beauftragten für Medienfreiheit Désir

Zeit: 17.30

Ort: Haus der Europäischen Union, 1010 Wien





Termine des Mitglieder des Kommissarskollegiums beim Weltwirtschaftsforum in Davos





Montag, 21/02/2019

Vizepräsident Katainen: Teilnahme an Verleihung der „Circular Economy Awards“

Umweltkommissar Vella: Teilnahme an Verleihung der „Circular Economy Awards“





Dienstag, 22/02/2019

Vizepräsident Katainen: Treffen mit US-Handelsminister Wilbur Ross und Wirtschaftsvertretern

Mittwoch, 23/02/2019

Vizepräsident Katainen: Treffen mit Suma Chakrabarti, Präsident der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE).

Finanzkommissar Moscovici: Teilnahme an Podiumsdiskussion „Strategische wirtschaftliche Perspektiven für Europa“, Treffen mit Alain Berset, Innenminister der Schweiz, George Soros, Gründer der Open Society Foundations

Forschungskommissar Moedas: Treffen mit Pascale Baeriswy, Staatssekretär der Schweiz, Teilnahme an Podiumsdiskussion „Das europäische Innovationspotenzial nutzen“

Nachbarschaftskommissar Hahn: Teilnahme am Weltwirtschaftsforum am 23.1. und 24.1.

Haushaltskommissar Oettinger Teilnahme am Weltwirtschaftsforum am 23.1. und 24.1.

Donnerstag, 24/02/2019

Vizepräsident Katainen: Treffen mit Vertretern von IBM, ArcelorMittal und UBS

Finanzkommissar Moscovici : Treffen mit Grant Robertson, Finanzminister Neuseelands, Tony Blair, ehemaliger britischer Premierminister, und Vertretern der Finanzwirtschaft

Forschungskommissar Moedas: Teilnahme an Diskussionsrunde „Informelles Treffen der Weltwirtschaftsführer: Vertrauen in den Cyberspace bewahren“, Teilnahme an Pressekonferenz des Europäischen Forschungsrates

Freitag, 25/02/2019

Handelskommissarin Malmström in Davos: Teilnahme an informellem Ministertreffen zu WTO-Verhandlungen über den elektronischen Handel

Forschungskommissar Moedas in Davos: Treffen mit Prof. Klaus Schwab, Vorsitzender des Weltwirtschaftsforums, und Francis Collins, Direktor der US-Gesundheitsbehörde

