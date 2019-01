„Pressestunde“ mit Dr. Peter Kaiser, Landeshauptmann Kärnten und Vorsitzender der Landeshauptleutekonferenz, SPÖ

Am 20. Jänner um 11.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Mit Jahresbeginn hat der Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser turnusmäßig den Vorsitz der Landeshauptleutekonferenz übernommen. Der SPÖ-Politiker hat angekündigt, der ÖVP-FPÖ-Bundesregierung die ausgestreckte Hand reichen zu wollen. Wie gestaltet sich das Verhältnis zwischen Bund und Ländern, auch vor dem Hintergrund der jüngsten Auseinandersetzung zwischen der Regierung und dem Land Wien? Warum glaubt Kaiser noch an Änderungen im umstrittenen Regierungsplan zur Mindestsicherung? Wie beurteilt er als stellvertretender SPÖ-Bundesparteivorsitzender den derzeitigen Kurs der Sozialdemokraten? Und was will Kaiser gegen den Beschluss der Austrian Airlines tun, Maschinen und Personal von den Bundesländerflughäfen abzuziehen? Die Fragen in der „Pressestunde“ am Sonntag, dem 20. Jänner 2019, um 11.05 Uhr in ORF 2 stellen:

Gerold Riedmann

„Vorarlberger Nachrichten“

und

Ulla Kramar-Schmid

ORF

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at