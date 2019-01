AsylwerberInnen im ÖJAB-Haus Greifenstein

Wien/Greifenstein (OTS) - Im interkulturellen Wohnheim ÖJAB-Haus Greifenstein, Hauptstraße 2, 3422 Greifenstein, wohnen derzeit 35 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (umF).

„Unser Standort in Greifenstein wird in Bezug auf Unterbringung, Verpflegung, Betreuung und Beschulung der uns anvertrauten unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge aus unserer Sicht mit persönlichem Engagement und Professionalität und nach den zugrunde liegenden behördlichen und gesetzlichen Vorschriften geführt. Wir ersuchen daher dringend, von haltlosen Vorwürfen abzusehen und verweisen als Informationsverantwortliche an die zuständigen politischen Büros im Land Niederösterreich.“ Dr. Monika Schüssler, Geschäftsführerin der ÖJAB

Die ÖJAB – Österreichische Jungarbeiterbewegung ist eine parteipolitisch und konfessionell unabhängige Jugendorganisation und eine der größten Heimträgerorganisationen Österreichs. Als gemeinnütziger Verein betreibt die ÖJAB 23 Studierenden- und Jugendwohnheime, leistet stationäre und mobile Pflege, unterstützt Jugendliche und Erwachsene auf ihrem Bildungsweg, betreut Flüchtlinge und leistet Entwicklungszusammenarbeit.

