Termin: Stillstand bei Rotes-Kreuz-KV-Verhandlungen – Proteste in Ländern

Protest- und Infoveranstaltungen der Gewerkschaften vida und GPA-djp am Montag und Dienstag in den Bundesländern

Wien (OTS) - Ab den frühen Morgenstunden am kommenden Montag und Dienstag halten die zuständigen Gewerkschaften vida und GPA-djp gemeinsam mit lokalen BetriebsrätInnen Protest- und Infoveranstaltungen vor Standorten des Roten Kreuzes in Wien und in den Bundesländern ab. Grund dafür sind die unterbrochenen Kollektivvertragsverhandlungen für die Beschäftigten beim Roten Kreuz. Die VertreterInnen der Medien sind zu den Veranstaltungen herzlich eingeladen!

„Wir haben bei den Arbeitgebern bis jetzt kein Gehör für unsere Forderungen gefunden. Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer müssen bei den Verhandlungen aber im Mittelpunkt stehen. Denn im Vergleich mit ähnlich gelagerten Kollektivverträgen im Bereich der Sozialen Dienste – Sozialwirtschaft Österreich, Diakonie sowie Rettungs- und Sanitätsberufe (BARS-KV) – fehlen im Roten-Kreuz-KV im Rahmenrecht noch wesentliche Eckpunkte für einheitliche Standards“, bedauern Eva Scherz (GPA-djp) und Josef Kurta (vida) seitens des KV-Verhandlungsteams der beiden Gewerkschaften.

Die Gewerkschaften fordern bundesweit einheitliche und verbindliche KV-Regelungen zu:

* Fünf-Tage-Woche für alle

* Verbesserung bei geteilten Diensten

* Sechste Urlaubswoche für alle

* Sonntags- und Nachtzuschlag für alle ArbeitnehmerInnen

* Regelungen für bezahlte Pausen und Zulagen für die Kinder aller Beschäftigten

Bitte merken Sie vor:

Rotes Kreuz-KV: Protest- und Infoveranstaltungen der Gewerkschaften und BetriebsrätInnen in Wien und in den Bundesländern:

21. Jänner 2019

Wien

7 bis 9 Uhr, Rotes Kreuz, Nottendorfer Gasse 21, 1030 Wien

Tirol

7.30 bis 8.30 Uhr, vom Westbahnhof bis Kreuzung Grassmayr, 6020 Innsbruck

Niederösterreich

9 bis 10 Uhr, vor dem Krankenhaus Krems, Mitterweg 10, 3500 Krems/ Donau

Salzburg

10 bis 12 Uhr Rotes Kreuz Landesverband, Sterneckstraße 32 5020,

22. Jänner 2019

Burgenland

7 bis 9 Uhr, Rotes Kreuz Landesstelle, Henry-Dunant-Straße 4, 7000 Eisenstadt

Kärnten

6 bis 7.30 Uhr, St. Veiterstr. und Feschnigstr. 9020 Klagenfurt

Steiermark

7 bis 9 Uhr, Merangasse 26 beim Landesverband des Roten Kreuzes, 8010 Graz





Tagsüber finden zusätzlich laufend Infoveranstaltungen für MitarbeiterInnen und KundInnen auf zahlreichen Bundesländerdienststellen des Roten Kreuzes statt. Weiter Infos, Details und zu Aktionen und Veranstaltungen, Vermittlung von Kontaktpersonen der Gewerkschaften in den Bundesländern auf Anfrage!





