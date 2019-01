40. Jubiläum der Kroatisch-Redaktion von ORF Burgenland

Eisenstadt (OTS) - Vor 40 Jahren begann im ORF Burgenland eine neue Ära: Zum ersten Mal wurde im Radio nicht nur Deutsch, sondern auch Kroatisch gesprochen. Unter dem damaligen Landesintendanten Karl Hofer startete Anfang 1979 eine zweisprachige, deutsch-kroatische Monatssendung mit dem Titel „Kennwort Hrvati“, die von Ewald Pichler gestaltet wurde und 40 Minuten dauerte.

Im September des gleichen Jahres folgte das erste rein kroatischsprachige wöchentliche Radiomagazin "Naši ljudi". Und im Dezember 1979 wurde die erste Nachrichtensendung in burgenlandkroatischer Sprache gesendet.

Während das kroatische Radioprogramm von ORF Burgenland Ende 1979 wöchentlich nur 68 Minuten umfasste, produzieren im Jahr 2019, also 40 Jahre später, die zehn Mitarbeiter der Kroatisch-Redaktion im Funkhaus in Eisenstadt jede Woche 318 Minuten kroatisches Radioprogramm.

Mit Einführung einer täglichen Nachrichtensendung in ungarischer Sprache und des ersten Radiomagazins in Burgenland-Romanes wurde 2001 die Volksgruppenredaktion des ORF gegründet, die seit 2008 auch für die Sendungen der Tschechen und der Slowaken in Wien verantwortlich zeichnet.

Landesdirektor Mag. Werner Herics, der selbst Burgenland-Kroate ist, freut dieses Jubiläum besonders: „Das ORF Landesstudio Burgenland ist mit seiner Volksgruppenredaktion eine unverzichtbare Plattform aller autochthonen Volksgruppen in Ostösterreich. Wir sind mit unserem trimedialen Engagement in diesem Bereich nicht nur in den entsprechenden Communities anerkannt, sondern europaweit ein Vorbild für einen respektvollen Umgang mit den Volksgruppen.“

Mag. Alfred Hergovich, Leiter der Volksgruppen-Redaktion, verrät:

„Zusätzlich zum 40. Jubiläum der Kroatisch-Redaktion gibt es im April dieses Jahres noch einen Grund zum Feiern. Die beliebte TV-Sendung „Dobar dan Hrvati“ wurde vor 30 Jahren zum ersten Mal ausgestrahlt, aus diesem Anlass gestalten wir am 7. April eine kroatische Sondersendung“.

