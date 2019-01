„Sport am Sonntag“ mit Studiogast Matthias Walkner

Am 20. Jänner ab 18.00 Uhr in ORF eins

Wien (OTS) - Alina Zellhofer präsentiert „Sport am Sonntag“ am 20. Jänner 2019 um 18.00 Uhr in ORF eins mit folgenden Themen:

Abenteuer Rallye Dakar: Matthias Walkner live im Studio

Stürze, Schweiß, Triumphe – Die härteste Rallye der Welt

Hirscher und Co beim Klassiker am Lauberhorn

Die spektakuläre Abfahrt und der traditionelle Slalom in Wengen

Das Comeback von Lindsey Vonn

Die erfolgreichste Skifahrerin im Skizirkus bei ihrem Comeback in Cortina

Teresa Stadlober im Gespräch vor der Heim-WM in Seefeld

Seefeld ist bereit für die große nordische Show – Sind es die heimischen Athleten auch?

Mit Schwung zur Snowboard-WM in Park City

Österreichs Snowboarder beim Weltcup in Slowenien

