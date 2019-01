ORF III am Wochenende: Drei Ausgaben ORF-III-Skilegenden u. a. mit Premiere „Das Wunderteam aus Kitzbühel“

Außerdem: „Erlebnis Bühne“ zur Mozartwoche 2019 mit neuem Format „Ein Tag im Leben von ...“ und „Rolando Villazón – Mein Mexico“

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information stimmt am Samstag, dem 19. Jänner 2019, auf Österreichs größten Sportevent des Jahres, das 79. Hahnenkamm-Rennen, ein. Neben Porträts aus der Reihe „Skilegenden“ über Karl Schranz und Toni Sailer ist in der Programmleiste „zeit.geschichte“ auch die ORF-III-Neuproduktion „Skilegenden – Das Wunderteam aus Kitzbühel“ zu sehen. Am Sonntag, dem 20. Jänner, startet im Rahmen des „Erlebnis Bühne“-Schwerpunkts zur Mozartwoche 2019 das neue Format „Ein Tag im Leben von ...“, diesmal mit Neo-Intendant Rolando Villazón.

Samstag, 19. Jänner: „Skilegenden“: „Das Wunderteam aus Kitzbühel“ (20.15 Uhr), „Karl Schranz“ (21.00 Uhr) und „Toni Sailer“ (21.50 Uhr), „Kabarett im Turm: Ermi Oma – Ansichtssache“ (22.40 Uhr)

Den Auftakt des Ski-Schwerpunkts macht am Samstag die „zeit.geschichte“ mit drei Ausgaben der Dokureihe „Skilegenden“, beginnend mit der ORF-III-Neuproduktion „Das Wunderteam aus Kitzbühel“ (20.15 Uhr). In den Nachkriegsjahren machte eine Gruppe österreichischer Skifahrer international Furore. Sie fuhr eine Reihe Siege für ihr Land ein, gewann Weltmeisterschaften und errang Olympiasiege. Das Besondere: Alle Rennläufer kamen allesamt aus der Region Kitzbühel. Die Dokumentation von Robert Altenburger porträtiert das sogenannte „Wunderteam“, bestehend aus Ernst Hinterseer, Hias Leitner, Christian Pravda, Fritz Huber, Anderl Molterer sowie dem prominentesten Mitglied Toni Sailer und beleuchtet deren Herkunft, Jugend und Karrieren. Danach folgen weitere Ausgaben der „Skilegenden“ über den Dreifachweltmeister „Karl Schranz“ (21.00 Uhr) und den heute umstrittenen Star der österreichischen Skigeschichte „Toni Sailer“ (21.50 Uhr).

Danach präsentiert Markus Hirtler alias „Ermi Oma“ in einer neuen Ausgabe „Kabarett im Turm“ (22.40 Uhr) das neue Programm „Ansichtssache“. Darin gibt die Seniorin Einblicke in ihr Leben im 13 Quadratmeter großen Zimmer eines Pensionistenheims sowie gleichzeitig in ihre Seele.

Sonntag, 20. Jänner: „Erlebnis Bühne mit Barbara Rett“ mit „Ein Tag im Leben von Rolando Villazón“ (20.15 Uhr) und „Rolando Villazón – Mein Mexico“ (21.15 Uhr)

Am Sonntag widmet sich „Erlebnis Bühne mit Barbara Rett“ erneut der diesjährigen Mozartwoche in Salzburg und präsentiert das neue Format „Ein Tag im Leben von“ (20.15 Uhr) – diesmal mit dem neuen Intendanten Rolando Villazón. ORF-Kulturlady Barbara Rett begleitet den Tenor, Autor, Entertainer und Regisseur einen Tag lang und bekommt so einen Einblick hinter die Kulissen des bedeutenden Musikfestivals. Danach zeigt Villazón „Mein Mexiko“ (21.15 Uhr). In dem humorvollen dokumentarischen Roadmovie legt der Publikumsliebling seine ganze Liebe in eine persönliche Hommage an seine mexikanische Heimat.

