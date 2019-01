BV Wien-Landstraße: Susanne Wessely folgt Rudolf Zabrana

Der langgediente stv. Bezirksvorsteher verlässt die Politik

Wien (OTS/SPW-K) - Der dritte Bezirk hat eine neue stellvertretende Bezirksvorsteherin. Am gestrigen Donnerstag wurde SPÖ-Bezirksrätin Susanne Wessely mit über 90 Prozent in diese Funktion gewählt. Nur die NEOS stimmten in der Sitzung der Landstraßer Bezirksvorstehung gegen Wessely.

Die neue stv. Bezirksvorsteherin folgt in dieser Funktion auf Rudolf Zabrana, der diese Funktion seit 2001 inne hatte. Zabrana ist seit knapp 40 Jahren in der Landstraße engagiert und hat zunächst als Berater des Bezirksvorstehers, dann als Bezirksrat und Klubobmann das politische Geschehen im dritten Wiener Gemeindebezirks maßgeblich mitbestimmt. Der ausgebildete Stadtplaner und Architekt war zudem Vorsitzender der Bezirksentwicklungskommission und des Bauausschusses.

„Ich danke Rudi Zabrana für sein jahrelanges Engagement in unserem Bezirk“, sagt die Klubobfrau der SPÖ Landstraße, Patricia Anderle. „Er hat als Spezialist für Stadtentwicklung und Verkehr, aber auch als Sozialdemokrat viel dazu beigetragen, dass die Landstraße ein moderner, grüner und lebenswerter Bezirk ist, in dem die Menschen gerne wohnen.“

Susanne Wessely ist ehemalige Vorsitzende der Sozialistischen Jugend Landstraße und war in dieser Funktion auch stellvertretende Vorsitzende der SJ Wien. Sie ist seit 1987 als Bezirksrätin im dritten Bezirk aktiv. „Ich wünsche auch Susanne viel Erfolg in ihrer neuen Funktion“, so Anderle. „Sie wird die großen Fußstapfen, die Rudi Zabrana hinterlässt, mit viel Engagement und Gestaltungswillen ausfüllen.“

