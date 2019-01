PALLAS CAPITAL strukturiert Finanzierung für hpc DUAL

Wien (OTS) - Die Digitalisierung hält Einzug in die Briefwelt: seit 2006 ermöglicht die international agierende hpc DUAL physische Briefzustellung in digitaler Form. Die hierfür eigens entwickelte Kommunikations-Drehscheibe „BriefButler“ vereint erstmals die Vorteile von elektronischem Dokumentenversand und Outputmanagement in Form einer dualen Zustellung. Einfachheit in der Bedienung sowie höchste technische und rechtliche Sicherheit stehen hierbei klar im Vordergrund. Dies ermöglicht einen medienbruchfreien Kommunikationsprozess, welcher schon Kunden und Partner wie SAP und DHL überzeugen konnte.



Ziel des stark wachsenden Technologieunternehmens ist nun die Stärkung der Wettbewerbsposition im deutschen Markt, konkret durch die strategische Expansion der Vertriebsaktivitäten. Die hierzu notwendige Finanzierungsrunde wurde von PALLAS CAPITAL umgesetzt. Die Investmentbanker Florian Koschat und Helmut Kogler haben den Prozess begleitet und erfolgreich eine Wachstumsfinanzierung strukturiert.

