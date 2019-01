RK-Terminvorschau vom 21. bis 31. Jänner 2019

Wien (OTS/RK) - In der Zeit vom 21. bis 31. Jänner 2019 hat die Rathauskorrespondenz vorläufig folgende Termine vorgemerkt (Änderungen vorbehalten):

MONTAG, 21. JÄNNER 15.00 Uhr, Überreichung des Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien an DI Dr. Gottfried Magerl durch LTP Ernst Woller (Rathaus, Nordbuffet, Zugang: 1., Lichtenfelsgasse 2, Feststiege II) DIENSTAG, 22. JÄNNER 09.00 Uhr, 15. Sitzung der Untersuchungskommission „KH Nord“ (Rathaus, Arkadenhof, Top 24), Achtung: Akkreditierung notwendig 11.00 Uhr, Überreichung des Dekretes für den vom Herrn Bundespräsidenten verliehenen Berufstitel „Obermedizinalrat/rätin“ an Prim. Dr. Günther Mostbeck und Oberrätin Dr. Elisabeth Zehetner sowie des Dekretes über den vom Herrn Bundespräsidenten verliehenen Berufstitel „Medizinalrat“ an OltA Dr. Hebert Nemet, Dr. Andreas Lustig und Prim. DDr. Peter Voitl, MBA durch GR KR Kurt Wagner (Rathaus, Stadtsenatssitzungssaal) 15.00 Uhr, Überreichung der Ehrenmedaille der Bundeshauptstadt Wien an Heinrich Krenn durch LTP Ernst Woller (Rathaus, Steinsaal I) 15.00 Uhr, Veranstaltung „Chancenindex statt Gießkanne“ der Arbeiterkammer Wien und des Österreichischen Städtebundes mit u.a. Bildungsdirektor Heinrich Himmer und Bernhard Auinger, stv. Bürgermeister der Stadt Salzburg (AK Wien, 4., Plößlgasse 2, 6. Stock) 16.00 Uhr, EÖ der Ausstellung „Der fliegende Teppich. Bitte bleib in Wien“ mit StR Jürgen Czernohorszky (Wien Museum, 4., Karlsplatz 8) MITTWOCH, 23. JÄNNER 09.00 Uhr, EÖ Vierte Wiener Innovationskonferenz „Mythen, Methoden, Machbarkeit“ durch Bgm. Michael Ludwig und StR Peter Hanke (Rathaus, Wappensaal) 10.30 Uhr, Präsentation Wiener Tourismus-Bilanz 2018 und Ausblick auf 2019 mit u.a. StR Peter Hanke, Tourismusdirektor Norbert Kettner (Le Palais, 1., Herrengasse 1-3/2. Stock), Anmeldung erforderlich 14.00 Uhr, Überreichung der Medaille für Verdienste im Wiener Feuerwehr- und Rettungswesen in Silber an Manfred Bartos, Helmut Kaller, Michael Weintraud und Gerhard Ziegler durch LAbg Prof. Harry Kopietz (Rathaus, Wappensaal) DONNERSTAG, 24. JÄNNER 12.00 Uhr, Enthüllung der Gedenktafel von Heidemarie Lex-Nalis durch StR Jürgen Czernohorszky (11., Krausegasse 7a) 18.00 Uhr, BürgerInnenversammlung zum Thema Neugestaltung des Areals am Franz-Josefs-Bahnhof/Althangründe (Carl Auer von Welsbach Hörsaal, 9., Boltzmanngasse 1, Halbstock) FREITAG, 25. JÄNNER 12.30 Uhr, Überreichung des Silbernen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien an Hubertus von Baumbach durch StR Peter Hanke (Rathaus, Stadtsenatssitzungssaal) MONTAG, 28. JÄNNER 11.00 Uhr, Überreichung des Silbernen Ehrezeichens für Verdienste um das Land Wien an DI Thomas Feiger, DI Michael Pech und DI Ivan Weinmann durch Landeshauptmann Dr. Michael Ludwig (Rathaus, Stadtsenatssitzungssaal) MITTWOCH, 30. JÄNNER 14.30 Uhr, Überreichung des Goldenen Verdienstzeichens des Landes Wien an Mag.a Eva Maria Luger durch StR Peter Hacker (Rathaus, Stadtsenatssitzungssaal) 16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Penzing (Pflegewohnhaus Baumgarten, 14., Seckendorfstraße 1, Festsaal) DONNERSTAG, 31. JÄNNER 11.00 Uhr, Überreichung des Silbernen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien an Mag.a Anna Steiger durch StRin Kathrin Gaal (Rathaus, Stadtsenatssitzungssaal) 16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Liesing (Amtshaus, 23., Perchtoldsdorfer Straße 2, 1. Stock, Top 1.11., Festsaal)

