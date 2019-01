Brigittenau: „Zonda & Pampero“ am 20.1. für Kinder

Wien (OTS/RK) - Mit einem vergnüglichen Musik-Nachmittag für den Nachwuchs mit der Bezeichnung „La La La Kinderkonzert“ fängt die Veranstaltungssaison 2019 des Vereins „Aktionsradius Wien“ (20., Gaußplatz 11) an: Am Sonntag, 20. Jänner, ab 15.00 Uhr, wird zur Freude junger Menschen im Alter von 3 bis 12 Jahren im Vereinslokal am Gaußplatz 11 das klingende Programm „Zonda & Pampero... es weht ein Wind“ dargeboten. Das Publikum hört dabei Melodien plus Rhythmen im Zeichen argentinischer Winde, gesungen und gespielt von Paula Barembuem (Gesang, Percussion) sowie Pablo Rojas (Klavier, Percussion, Gesang). Der Eintritt kostet 5 Euro. Mehr Informationen:

Telefon 332 26 94 (Verein „Aktionsradius Wien“) bzw. E-Mail office @ aktionsradius.at.

Starke und schwache Winde in Argentinien wechseln im Laufe der Jahreszeiten und sind mit Trockenheit, Regen, Wärme oder Kälte verbunden. Auf melodische Art und Weise weihen Paula und Pablo ihre jugendliche Zuhörerschaft in die Windverhältnisse und die dazugehörigen Auswirkungen ein. Das „Aktionsradius Wien“-Team kooperiert bei dem Konzert mit „VIDC – Kulturen in Bewegung“, der Kulturinitiative im „Wiener Institut für internationalen Dialog und Zusammenarbeit“. Wer die „wienXtra Kinderaktivcard“ besitzt, zahlt statt 5 Euro nur 4 Euro. Die „VIDC“-Mannschaft ist per E-Mail erreichbar: office @ vidc.org.

