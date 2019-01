SPÖ Margareten startet Veranstaltungsreihe zu Europa

„Margareten denkt Europa“ startet am 22.1.

Wien (OTS/SPW) - Europa findet nicht nur in Brüssel, sondern auch im 5. Bezirk täglich statt. Deswegen startet die SPÖ Margareten mit 22.1. um 19 Uhr eine Veranstaltungsreihe zum Thema Europa. Gleich am ersten Abend soll mit Michaela Kauer, Leiterin des Wien Hauses in Brüssel, das Thema „Was hat Europa mit Margareten zu tun?“ klären, wie weit die Einflüsse gemeinschaftlicher europäischer Politik in unser alltägliches Leben reichen. Als weitere Themen bis Ende April werden „Gleichstellung in Europa“ (26.2., 18 Uhr), „Kann die EU auch sozial?“ (26.3., 18 Uhr) und „Demokratisierung der EU“ (26.4., 18 Uhr) sein. Die Diskussionsveranstaltungen finden jeweils im Café Standard (1050 Wien, Margaretenstraße 63) statt und stehen allen Interessierten offen.

Veranstaltungshinweis:

„Was hat Europa mit Margareten zu tun“

Mit Michaela Kauer, Leiterin des Wien Hauses in Brüssel

Zeit: 22.1., 19.00 Uhr

Ort: Café Standard, 1050 Wien, Margaretenstraße 63

