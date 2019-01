Gefährdung der körperlichen Sicherheit – Geisterfahrer

Wien (OTS) - Datum: 18.01.2019

Uhrzeit: 03:00 Uhr

Adresse: Kaisermühlentunnel

Beamte der Landesverkehrsabteilung Wien wurden gegen 03:00 Uhr wegen eines angeblichen Geisterfahrers alarmiert. Ein Lenker soll mit seinem Pkw auf der A22 in Fahrtrichtung Wien bei Strebersdorf umgedreht haben und in Richtung Korneuburg gefahren sein. Kurze Zeit später konnten ebenfalls alarmierte Beamte der Polizeidiensthundeeinheit den Geisterfahrer vor dem Kaisermühlentunnel sichten. Der Lenker wurde offensichtlich von einem Lkw-Fahrer gestoppt.

Im Zuge einer anschließend durchgeführten Lenker- und Fahrzeugkontrolle ergab ein Alkotest einen Messwert von 1,68 Promille. Zudem besitzt der Mann keine gültige Lenkberechtigung. Dem 33-jährigen indischen Staatsbürger wurde die Weiterfahrt untersagt. In einer Befragung zeigte der Mann eine Aufzeichnung der Geisterfahrt, die er mit seinem Handy gefilmt hatte. In diesem Video waren zahlreiche Gefährdungen durch den 33-Jährigen sowie etliche Ausweichmanöver anderer Verkehrsteilnehmer zu sehen.

Er wurde wegen Gefährdung der körperlichen Sicherheit und zahlreichen Verwaltungsübertretungen angezeigt.

