Andreas Schieder: Gratulation an Stefan Löfven zur Wahl zum schwedischen Ministerpräsidenten!

Progressive Kräfte in Europa werden damit gestärkt Progressive Kräfte in Europa werden damit gestärkt

Wien (OTS/SK) - „Es ist erfreulich, dass der sozialdemokratische Ministerpräsident Stefan Löfven seine erfolgreiche Arbeit nun auch in den kommenden Jahren fortsetzen kann. Löfvens Wahl zeigt, dass erfolgreiche sozialdemokratische Politik von den WählerInnen honoriert wird. Schweden ist damit Teil eines Trends in Nord- und Westeuropa, in dem die sozialdemokratischen Parteien in Umfragen und Wahlergebnissen stark zulegen. Das ist gut für diese Länder, es ist aber auch gut für Europa. Schweden zeigt aber auch, dass sich konservative Parteien gegen eine Zusammenarbeit mit rechtspopulistischen Kräften aussprechen können. Davon könnte die ÖVP einiges lernen“, sagt Andreas Schieder, der außenpolitische Sprecher der SPÖ. ****

„Schweden ist ein wichtiger Partner, wenn es um die Stärkung des Zusammenhalts in Europa und den Erhalt und Ausbau des Sozialstaates geht. Aber auch wenn es um arbeitsrechtliche Standards und die Bekämpfung von Steuerdumping von Konzernen in Europa geht, erwarte ich mir nun Unterstützung aus Schweden für eine fortschrittliche Agenda in Europa“, sagt Schieder. (Schluss) mb/mp

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klub @ spoe.at

https://klub.spoe.at