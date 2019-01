UK-Parlamentsabgeordneter Greg Hands im Ö1-„Journal zu Gast“ am 19.1.

Wien (OTS) - Greg Hands, langjähriger konservativer Abgeordneter und früheres Mitglied in den Regierungen Cameron und May ist am Samstag, den 19. Jänner bei Cornelia Vospernik „Im Journal zu Gast“ im „Mittagsjournal“ ab 12.00 Uhr auf Österreich 1.

