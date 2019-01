Gemeindealpe Mitterbach nimmt demnächst wieder ihren Vollbetrieb auf

LR Schleritzko: Sicherheit steht an erster Stelle

St. Pölten (OTS/NLK) - 580 Arbeitsstunden haben 14 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeindealpe Mitterbach in die Schneeräumung nach dem Wintereinbruch Anfang Jänner mit anhaltenden Schneefällen und starkem Wind investiert. „Die Sicherheit unserer Gäste steht für uns an erster Stelle. Der sichere Vollbetrieb war ab 9. Jänner witterungsbedingt nicht mehr zu gewährleisten. Unsere engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren durchgehend im Einsatz gegen die Schneemengen. In den vergangenen Tagen war dadurch ein Teilbetrieb bis zur Mittelstation möglich. Voraussichtlich am Sonntag, 20. Jänner, können wir den Vollbetrieb auf der Gemeindealpe Mitterbach wieder aufnehmen“, informiert der für den öffentlichen Verkehr zuständige Mobilitäts-Landesrat Ludwig Schleritzko.

Insgesamt sind bisher an die vier Meter Schnee gefallen. Hinzu kommen aufgrund des starken Windes enorme Verwehungen im Gipfelbereich. „Ich bin stolz auf das großartige Team der Gemeindealpe Mitterbach. Sie haben starken Zusammenhalt in dieser herausfordernden Situation bewiesen und Tag und Nacht im Sinne unserer Gäste gearbeitet“, ergänzt NÖVOG Geschäftsführerin Barbara Komarek.

Gleich am 20. Jänner lockt ein Highlight Groß und Klein auf die Gemeindealpe Mitterbach. Der NÖ Familienskitag geht in die nächste Runde. Alle im NÖ Familienpass eingetragenen Personen erhalten 50 Prozent Ermäßigung auf die reguläre Tageskarte im jeweiligen Tarif.

Am 26. Jänner ist der beliebte Ö3 PistenBully wieder auf der Gemeindealpe Mitterbach zu Gast und sorgt für Musik und jede Menge Spaß auf der Skipiste. Die Mittelstation rund ums s’Balzplatzerl wird zur Ö3-Partystation umfunktioniert.

Das winterliche Freizeitangebot der Gemeindealpe Mitterbach richtet sich an ambitionierte Ski- und Snowboardfans. Die Gemeindealpe bietet ihren Gästen 15,5 Pistenkilometer, die steilste Piste Niederösterreichs, ein Freeridegelände, einen Snowpark und eine Funslope im Bereich der Talstation. Für Tourengeherinnen und Tourengeher gibt es zwei ausgeschilderte Aufstiegsrouten und mittwochs einen speziellen Tourengeher Abend.

Weitere Informationen zur Gemeindealpe Mitterbach gibt es im Internet unter www.gemeindealpe.at und im NÖVOG-Infocenter (täglich von 7:30 Uhr bis 18:00 Uhr) unter 02742/ 360 990-1000.

