Meidling: Gemälde von Garcia am Sonntag besichtigen

Wien (OTS/RK) - Seit Anfang November präsentiert das Bezirksmuseum Meidling (12., Längenfeldgasse 13-15) eine Gemälde-Ausstellung mit ausdrucksstarken Bildern des Malers Gustavo Juarez Garcia. Diese sehenswerte Schau mit dem Titel „Facetten“ geht zu Ende. Nur noch am Sonntag, 20. Jänner, von 9.30 bis 11.30 Uhr, sind Garcias farbkräftige Werke bei freiem Eintritt zu betrachten. In den Darstellungen des aus Guatemala stammenden und ab 2013 in Wien weilenden Künstlers ist Platz für Realität, Intuition und Abstraktion. Dazu sagt der Kreative: „Kindheit, Utopie und Träume von einer gerechteren, besseren Welt sind wiederkehrende Themen in meinen Arbeiten“. Auskünfte erteilt das ehrenamtliche Bezirkshistoriker-Team (Leitung: Vladimira Bousska) gerne unter der Telefonnummer 817 65 98. Anfragen an das Museum per E-Mail: bm1120 @ bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Künstler Gustavo Juarez Garcia (arteMIX):

http://artemix.at/gustavo-juarez-garcia/

Bezirksmuseum Meidling:

www.bezirksmuseum.at

Kultur-Veranstaltungen im 12. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/meidling/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse