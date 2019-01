weXelerate Pitch Night: Zapiens und Orderlion zu den besten Startups gekürt

Wien (OTS) - Zum Abschluss des dritten Accelerator-Batches lud weXelerate, das größte Startup- und Innovationshub in Zentral- und Osteuropa, am 17. Jänner 2019 zur weXelerate Pitch Night. Highlights des Abends waren die Keynote von Martin Essl, Head of Austria der Mobilitäts-Plattform Uber, sowie die Präsentation von fünf Startups aus Batch 3 vor Investoren und zahlreichen Besuchern. Dabei setzten sich die beiden Startups Zapiens und Orderlion im Jury- und Publikumsvoting durch und wurden im Rahmen einer abschließenden Award-Zeremonie ausgezeichnet. Durch den Abend führte Moderator Dejan Stojanovic, Gründer der Fuckup Night Vienna.



Der Multi-Corporate-Accelerator weXelerate hat am 17. Jänner mit der weXelerate-Pitch Night den dritten Durchlauf seines Accelerator-Programmes mit 36 Startups abgeschlossen. Mit seiner Keynote zu aktuellen Herausforderungen stimmte Martin Essl die rund 350 Gäste auf einen Abend im Zeichen der Innovation ein. „Wer heute erfolgreich sein will, muss sich laufend verändern und weiterentwickeln. Das weXelerate-Ecosystem ist ein gutes Beispiel dafür, wie Innovation durch Austausch und Kooperation vorangetrieben werden kann. Dadurch bieten sich den Jungunternehmern zahlreiche Entwicklungsmöglichkeiten, während die etablierten Unternehmen vom frischen Wind der Startups profitieren“, betonte Martin Essl.



Prämierung der vielversprechendsten Startups aus Accelerator-Batch 3

Am Vormittag desselben Tages wählten rund 100 internationale Investoren im Rahmen des weXelerate Investors Day die fünf vielversprechendsten Startups aus Batch 3. Durchsetzen konnten sich dabei die Startups DAGOPT, txture, cloudstorm, Zapiens und Orderlion. Diese stellten sich im Anschluss an die Keynote einem finalen Pitch vor dem Publikum. Dabei sicherte sich das Startup Zapiens den mit 5.000 Euro dotierten Jury-Preis, das Startup Orderlion konnte im Rahmen des Publikumsvotings die Gunst der Gäste erringen und sicherte sich damit den Siegerscheck in Höhe von 4.000 Euro. Überreicht wurde dieser durch Rechtsanwalt Thomas Kulnigg des Preissponsors Schönherr Rechtsanwälte.

„Wir gratulieren den Gewinnern des Abends herzlichst und freuen uns sehr, dass in diesem Accelerator-Batch die Synergien von 36 Startups und 16 Corporate Partnern optimal genutzt werden konnten. Es ist uns besonders wichtig, mit unserem Multi-Corporate-Ansatz ein optimales Ökosystem für Startups zu schaffen, Jungunternehmer bei der Entwicklung ihres Geschäftsmodells zu unterstützen und durch Kooperation Raum für Vernetzung, Innovation und Erfolg zu bieten“, unterstrich Claudia Witzemann, Geschäftsführerin von weXelerate. „Das einzigartige weXelerate-Ökosystem bietet etablierten Unternehmen dabei einen Ort, an dem sie Open Innovation leben können“, führte sie abschließend aus.

Start des weXelerate Accelerator-Batch 4 am 1. April 2019

Aktuell haben interessierte Startups noch bis zum 20. Jänner die Möglichkeit, sich online über die weXelerate Website für den weXelerate Accelerator Batch 4 zu bewerben. Um in das Accelerator-Programm aufgenommen zu werden, gilt es für Bewerber disruptive Lösungen aus Bereichen wie etwa Verticals Media, Banking, Insurance, Industry 4.0 oder Energy & Infrastructure einzureichen. Batch 4 startet am 1. April 2019 und wird wiederum durch eine feierliche Pitch Night abgeschlossen werden.

